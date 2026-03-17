Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 10:34

Από εικαστικές εκθέσεις που επαναπροσεγγίζουν τη σχέση ανθρώπου και τοπίου μέχρι κινηματογραφικές προβολές και ζωντανή σάτιρα στη σημερινή πολιτιστική ατζέντα.

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από εγκαταστάσεις, βίντεο και ζωγραφική, οι δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν την κυπριακή ύπαιθρο και τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις της αγροτικής ζωής.

Τρίτη 17/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«CHROMA by Her» στην Lumiere Contemporary Art Gallery

Ομαδική έκθεση με έργα δέκα γυναικών καλλιτεχνών που ζουν στην Κύπρο, η οποία εξερευνά τη δύναμη του χρώματος και τη θηλυκή ματιά μέσα από διαφορετικές τεχνικές και προσεγγίσεις. Η έκθεση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η καθεμία αντιλαμβάνεται την υλικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση των αποχρώσεων, δημιουργώντας έναν πολυδιάστατο διάλογο.

Τρίτη 17/03, 10.00-13.00 & 15.30-18.00 | Lumiere Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

«Φύση και Νερό» στην Κυπριακή Γωνιά

Η Δήμητρα Βανέζη Λιασού παρουσιάζει μια σειρά έργων που υμνούν το κυπριακό τοπίο, εστιάζοντας στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο φως και το υγρό στοιχείο. Η έκθεση αποτελεί μια σπουδή πάνω στην κίνηση της φύσης, μεταφέροντας στον θεατή μια αίσθηση ηρεμίας και ενδοσκόπησης μέσα από την ένταση των χρωμάτων και των υφών.

Τρίτη 17/03, 10.00-13.00 & 16.30-19.30 | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

«Η Εξέλιξη της Χαρακτικής στην Ευρώπη» στο Μουσείο Χαμπή

Μια σπάνια αναδρομή στην ιστορία της χαρακτικής τέχνης μέσα από τη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, παρουσιάζοντας την πορεία της τέχνης από τους μεγάλους δασκάλους μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα και την εξέλιξη των μέσων εκτύπωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η χαρακτική επηρέασε την ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα.

Τρίτη 17/03, 10.00-17.00 | Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στη Γκαλερί Γκλόρια

Η νέα ατομική έκθεση του Ρήνου Στεφανή εστιάζει στην υπαρξιακή αναζήτηση και την ανθρώπινη φύση, χρησιμοποιώντας την «τρύπα» ως ένα ισχυρό σύμβολο κενού, μνήμης και διέλευσης. Τα έργα του καλλιτέχνη δημιουργούν έναν έντονο εικαστικό προβληματισμό πάνω στο τι κουβαλάμε ως άτομα και πώς οι εσωτερικές μας ελλείψεις καθορίζουν την πορεία μας στον χρόνο.

Τρίτη 17/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

Προβολή της ταινίας «Christy» στο Πάνθεον

Στο πλαίσιο των προβολών για το LUX Audience Award 2026, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ιρλανδικό δράμα του Brendan Canty, που πραγματεύεται την αναζήτηση ταυτότητας ενός νέου. Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να ενταχθεί στην εργατική τάξη του Κορκ, αντιμετωπίζοντας προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα με ρεαλισμό και ευαισθησία.

Τρίτη 17/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Dragos: «Source of Sadness Tour» στο Downtown Live

Ο Ευρωπαίος κωμικός Dragos κάνει στάση στη Λευκωσία για ένα work-in-progress show, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη γρήγορη κοινωνική σάτιρα και αλληλεπίδραση με το κοινό. Η παράσταση εξερευνά με κυνικό αλλά εύστοχο τρόπο τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης εμπειρίας και τα πολιτισμικά παράδοξα της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τρίτη 17/03, 21.00 | Downtown Live, Λευκωσία