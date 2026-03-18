O Απρίλιος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 18.03.2026 10:47

Το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνει το πρόγραμμα του για τον μήνα Απρίλιο.

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα.

2 Πεμ 20:00 (60’)

Rutter: Requiem - Events 1 - Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Γραμμένο το 1985, το Requiem του John Rutter αποτελεί έναν λυρικό διαλογισμό πάνω στα θέματα της ζωής και του θανάτου. Ένα αριστούργημα που κινείται προς το φως, με επτά μέρη. Εκτός από το Requiem του John Rutter, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το μοτέτο Exsultate, jubilate του Mozart το οποίο σφραγίζει τη χαρά της Ανάστασης.

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Μαέστρος: Levan Jagaev) συμπράττουν η Νεανική Χορωδία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (Μαέστρος: Λοΐζος Λοΐζου) και οι σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη και Ελένη Χαραλάμπους.

€ 25 / 23 / 20 / 17

4 Σαβ 20:00 (177’)

Hamlet - William Shakespeare I National Theatre Live

Στη νέα παραγωγή της εμβληματικής τραγωδίας του Σαίξπηρ, ο Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής του National Theatre, Robert Hastie σκηνοθετεί μια αιχμηρή και ευρηματική διασκευή του έργου, με έντονα στοιχεία μαύρου χιούμορ. Ο βραβευμένος με Olivier Award Hiran Abeysekera (Life of Pi) ενσαρκώνει τον Άμλετ, ενώ η Francesca Mills (Βραβείο Ian Charleson 2024) υποδύεται την Οφηλία.

Παγιδευμένος ανάμεσα στο καθήκον και την αμφιβολία, περιτριγυρισμένος από προνόμια και εξουσία, ο νεαρός πρίγκιπας Άμλετ τολμά να θέσει το απόλυτο ερώτημα, αυτό που όλοι γνωρίζουμε.

Ερμηνεία: Hiran Abeysekera, Joe Bolland, Phil Cheadle, Ayesha Dharker, Ryan Ellsworth, Tom Glenister, Mary Higgins, Liz Jadav, Kiren Kebaili-Dwyer, Hari Mackinnon, Francesca Mills, Sophia Papadopoulos, Alistair Petrie, Siobhán Redmond, Seb Slade, Geoffrey Streatfeild, Noel White, Tessa Wong.

Σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το National Theatre, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

€ 12 / 10

17 - 25 Παρ – Σαβ

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026 (18+)

Tο κορυφαίο φεστιβάλ κινηματογράφου στην Κύπρο έρχεται για 24η χρονιά σε Λεμεσό και Λευκωσία, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Αργυρώς Νικολάου και Πέτρου Χαραλάμπους. Με έντονο διεθνή χαρακτήρα, προτείνει και φέτος πρεμιέρες πολυβραβευμένων ταινιών (Viewfinder), διεθνές τμήμα (Glocal Images) και κυπριακό διαγωνιστικό, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, πραγματοποιείται το 7ο Dot.on.the.Map Industry Days, μια πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης που ενισχύει τις συνεργασίες μεταξύ παραγωγών, σκηνοθετών και σεναριογράφων από την περιοχή της Μεσογείου, και επαγγελματιών του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου με επικεφαλής τη Δανάη Στυλιανού.

Επιπλέον, το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Αθηνάς Ξενίδου, προτείνει για άλλη μια χρονιά εργαστήρια και προβολές για παιδιά και νεαρούς σινεφίλ.

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού & Θέατρο Ριάλτο. Οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς τους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

€5 / 30 (Kάρτα Φεστιβάλ).

Είσοδος ελεύθερη σε φοιτητές, μαθητές και κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

30 Πεμ 20:30 (80’)

Chunky Funky & Soulful Groove Col Ι International Jazz Day

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τζαζ της UNESCO, που τιμάται διεθνώς στις 30 Απριλίου, η συναυλία παρουσιάζει τις πολλαπλές εκφράσεις της σύγχρονης τζαζ. Στη σκηνή, δύο σύγχρονα και δημιουργικά μουσικά σχήματα: οι Chunky Funky και οι Soulful Groove Collective (SGC) προσεγγίζουν τη σύγχρονη τζαζ μέσα από διαφορετικές αισθητικές αφετηρίες, εξερευνώντας εκφράσεις της μοντέρνας jazz δημιουργίας που αναπτύσσονται γύρω από τον ρυθμό, το groove και τον αυτοσχεδιασμό. Με πρωτότυπες συνθέσεις, σύγχρονες ενορχηστρώσεις και έντονη σκηνική αλληλεπίδραση, η συναυλία αναδεικνύει τη ζωντάνια και τη δημιουργική ενέργεια που χαρακτηρίζουν τη σημερινή jazz σκηνή.

Chunky Funky: Γιώργος Μορφίτης – πλήκτρα, Οδυσσέας Τουμάζου – κιθάρα, Στέλιος Ξυδιάς – ντραμς.

Soulful Groove Collective (SGC): Marguerita Freeks – φωνή, Γιώργος Μορφίτης – πλήκτρα, Οδυσσέας Τουμάζου – κιθάρα, Αντρέας Ροδοσθένους – ηλεκτρικό μπάσο, Στέλιος Ξυδιάς – ντραμς.

Συνδιοργάνωση: Morfitis GEM Music Productions και Θεάτρο Ριάλτο.

€ 15 / 12

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45