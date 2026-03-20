«Πασχαλινά μπερδέματα» στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 09:22

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου προσκαλεί τα παιδιά ηλικίας 1-10 ετών σε μια ξεχωριστή δράση γεμάτη διασκέδαση και δημιουργία, το Σάββατο 4 Απριλίου 2026. Υπό τον τίτλο «Πασχαλινά μπερδέματα για διασκέδαση και χαρά με πρωτότυπα υλικά», η εκδήλωση υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία Messy Play.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με ζυμαράκι, σαπουνόφουσκες, άμμο και άλλα υλικά, ενώ τους περιμένει και ένα παιχνίδι-έκπληξη στους χώρους του μουσείου. Τη δράση συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και Messy Play Facilitators, Αναστασία Αντωνίου και Έλενα Ιωάννου, πιστοποιημένες από το «Messy Play, Art & Therapy by Hehe».

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Ώρα: 10.30 – 12.00

Χώρος: Θεατρικό Μουσείο Κύπρου [Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032, Λεμεσός]

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ

Κρατήσεις: Απαραίτητη η προκράτηση μέχρι τις 2/4/2026 στο τηλέφωνο 25343464 (καθημερινά).