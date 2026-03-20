Διάλεξη με θέμα τις δημόσιες αντιλήψεις για την Πράσινη Γραμμή στα πρώτα χρόνια μετά το 1963 στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 11:20

Ο ιστορικός Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου θα μιλήσει στην τρίτη διάλεξη της σειράς διαλέξεων στη μνήμη του Λέλλου Δημητριάδη στο Δημοτικό Μουσείο Λεβέντη Λευκωσίας

Το Δημοτικό Μουσείο Λεβέντη Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Φίλων του Δημοτικού Μουσείου Λεβέντη Λευκωσίας και η Πινακοθήκη Α. Γ. Λεβέντη παρουσιάζουν μια σειρά πέντε διαλέξεων αφιερωμένων στη μνήμη του Λέλλου Δημητριάδη (3.2.1933 – 9.4.2022), Δημάρχου Λευκωσίας (1971–2001), ο οποίος πρωτοστάτησε στο όραμα μιας ενωμένης πόλης.

Τα θέματα των διαλέξεων επικεντρώνονται στην προσωρινή έκθεση του Μουσείου «Sector 2: Nicosia».

Η τρίτη διάλεξη της σειράς, με τίτλο «Οι δημόσιες αντιλήψεις για την Πράσινη Γραμμή στα πρώτα χρόνια μετά την επιβολή της (1964–1967): Απόρριψη ή σταδιακή αποδοχή;», εξετάζει τις αντιδράσεις των κατοίκων στη διαίρεση της Λευκωσίας κατά τα πρώτα χρόνια μετά το 1963. Παράλληλα, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νέα πραγματικότητα διαμόρφωσε στάσεις, αντιλήψεις και τον δημόσιο λόγο γύρω από το μέλλον της πόλης.

Από τα τέλη του 1963, οι κάτοικοι της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, βιώνουν τη ζωή σε μια διαιρεμένη πρωτεύουσα. Πώς, όμως, αντέδρασαν στην Πράσινη Γραμμή τα πρώτα χρόνια μετά την επιβολή της; Τι τους προβλημάτιζε περισσότερο; Υπήρχε κυρίαρχη η αίσθηση του προσωρινού ή, αντίθετα, η προσδοκία και η ελπίδα για μια επανενωμένη Λευκωσία για όλους τους κατοίκους της;

Η διάλεξη επιδιώκει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η διαίρεση της πόλης και του πληθυσμού της έγινε αντιληπτή και αντιμετωπίστηκε τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στη δημόσια σφαίρα.

Ομιλητής: Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής και κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Συμμετοχή: Ελεύθερη

Γλώσσα: Ελληνικά

Απαραίτητη κράτηση: Τηλ.: +357 22661475 / Email: info@leventismuseum.org.cy