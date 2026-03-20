«Είδες το; - Art Around Town»: Νέες τοιχογραφίες στη γειτονιά των Αγίων Ομολογητών - Ολοήμερη σειρά δράσεων

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 12:00

Μια νέα σειρά τοιχογραφιών από τοπικούς καλλιτέχνες μεταμορφώνει τους δρόμους των Αγίων Ομολογητών προσκαλώντας το κοινό να δει τη γειτονιά με μια φρέσκια ματιά.

Οι OPU Collective (Οργανισμός Θετικής Αστικότητας) & IN TOTO παρουσιάζουν την εκδήλωση «Είδες το; - Art Around Town» στις 29 Μαρτίου – 4 Απριλίου 2026 στους Άγιους Ομολογητές στη Λευκωσία.

Το Είδες το; - Art Around Town είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τρεις καταξιωμένους τοπικούς καλλιτέχνες για τη δημιουργία τοιχογραφιών ειδικά σχεδιασμένων για τον χώρο, ανοίγοντας παράλληλα έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από την τέχνη στον δημόσιο χώρο.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Μαρτίου με μια ολοήμερη σειρά δράσεων και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν και ανοιχτές για το κοινό.

Τέχνη στη γειτονιά

Η πρωτοβουλία παρουσιάζει νέες τοιχογραφίες από τους:

Σιμώνη Φιλίππου @simonephilippou — εικαστικός με έδρα τη Λευκωσία και κύρια ενασχόληση τη χαρακτική. Το έργο της εξερευνά τη σχέση της γειτονιάς με το φυσικό της περιβάλλον, λειτουργώντας σαν ένα είδος μνημείου για ένα δέντρο που δεν υπάρχει πια, ενώ φέρνει στοιχεία πρασίνου από το κοντινό γραμμικό πάρκο στην καρδιά των Αγίων Ομολογητών.

Milenko Stevanovic @stevanovicmilenko — ζωγράφος σερβικής καταγωγής που ζει στην Κύπρο, με εμπειρία από το Βελιγράδι, τη Φλωρεντία και το Τόκιο. Το έργο του αντλεί έμπνευση από καθημερινές εικόνες, ενσωματώνοντας οικείες στιγμές στον αστικό χώρο και «σπάζοντας» τη μονοτονία του τσιμέντου.

Twenty Three @twenty_three_artist — καλλιτέχνης street art με βάση την Κύπρο και διεθνή δράση από το 2012, που δουλεύει με stencil, εγκαταστάσεις και συμμετοχικές πρακτικές. Πολλά έργα του σχολιάζουν τη ζωή στη Λευκωσία, όπως η πολύμετρη τοιχογραφία στην οδό Τρικούπη. Σε αυτή την παρέμβαση εστιάζει στη μικροκινητικότητα, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κινούνται και βιώνουν την πόλη.

Ένας διάλογος για την τέχνη, το graffiti και την πόλη

Παράλληλα με τις τοιχογραφίες, το πρόγραμμα ανοίγει έναν ευρύτερο προβληματισμό: Τι είναι τέχνη; Τι είναι graffiti; Τι θεωρείται βανδαλισμός και ποιος το καθορίζει;Και με ποιον τρόπο η τέχνη στον δημόσιο χώρο επηρεάζει το πώς κινούμαστε, συμπεριφερόμαστε και συνδεόμαστε με την πόλη;

Οι περιηγήσεις CurioCity Walks αποτελούν την αφετηρία αυτού του διαλόγου — καθοδηγούμενες εξερευνήσεις της γειτονιάς που ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν, να σκεφτούν και να αλληλεπιδράσουν με τον αστικό τους χώρο με νέους τρόπους.

Η ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθήσει στις 29 Μαρτίου (17:30–19:00), στον χώρο της IN TOTO gallery, βασίζεται σε αυτές τις κοινές εμπειρίες και εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά δράσεων που ενεργοποιούν κοινότητες σε όλο το νησί.Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και ιδιωτικό CurioCity Walk για παιδιά προδημοτικής του δημοτικού σχολείου Αγ. Ομολογητών, στο πλαίσιο της προσπάθειας του OPU να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στην γειτονιά τους.

Πρόγραμμα— 29 Μαρτίου

13:30 — BBQ για τη γειτονιά | OPU House, Νικηταρά 7

15:00 — Παιδικό CurioCity Walk (ηλικίες 3+) | σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίων Ομολογητών | Ελληνικά & Αγγλικά

16:00 — CurioCity Walk | σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίων Ομολογητών | Ελληνικά & Αγγλικά

17:30–19:00 — Συζήτηση | IN TOTO gallery | Ελληνικά & Αγγλικά

16:00–20:00 — Εγκαίνια έκθεσης | IN TOTO gallery, Βοσπόρου 2

Οι παιδικές περιηγήσεις περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδι τύπου τόμπολας, που ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την παρατήρηση της γειτονιάς.

Είδες το; | Έκθεση

Εγκαίνια: 29 Μαρτίου 6:00–20:00

Διάρκεια: 30 Μαρτίου – 4 Απριλίου: 16:00–19:00

Η έκθεση περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό μεταξοτυπιών εμπνευσμένων από τις τοιχογραφίες των Αγίων Ομολογητών, καθώς και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία τους και τον ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση της γειτονιάς.Τα έργα θα διατίθενται προς πώληση, με τα έσοδα να στηρίζουν δράσεις της τοπικής κοινότητας.

Community BBQ

Το Community BBQ (29 Μαρτίου, από τις 13:30) είναι ανοιχτό σε όλους με προαιρετική εισφορά, ενώ θα υπάρχουν και χορτοφαγικές και vegan επιλογές. Αποτελεί συνέχεια του Community Kitchen που πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στο OPU House.

Σχετικά με τους διοργανωτές

Το OPU Collective (Organisation for Positive Urbanism) είναι μια πρωτοβουλία ενεργών πολιτών που επιδιώκει τη βελτίωση της αστικής ζωής μέσα από δράσεις με τη συμμετοχή της κοινότητας, ενεργοποίηση δημόσιων χώρων και πολιτιστικά προγράμματα. Βάση τους ο πολυχώρος OPU House, Νικηταρά 7.Ακολουθήστε @opu_collective και @opu_house στο Instagram και opucollective στο Facebook για τα τελευταία νέα και στην ιστοσελίδα www.opucollective.com

Το Alternative Brains Rule (ABR) λειτουργεί ως πολιτιστικός καταλύτης, δημιουργώντας πλατφόρμες για διάλογο, πειραματισμό και νέες μορφές συλλογικής εμπειρίας.Ακολουθήστε @alternativebrainsrule στο Instagram και alternativebrainsrule στο Facebook για τα τελευταία νέα.

Το IN TOTO είναι μια τοπική γκαλερί και εργαστήρι τέχνης στους Αγίους Ομολογητές, καθώς και κοινός χώρος εργασίας των καλλιτεχνών Σιμώνη Φιλίππου και Milenko Stevanovic.Η δράση «Είδες το;» στους Αγίους Ομολογητές στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η συζήτηση υλοποιείται με τη στήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος TY-CO, μιας πρωτοβουλίας των Alternative Brains Rule (ABR) που εστιάζει στον συμμετοχικό πολιτιστικό διάλογο.