Τραγούδια και ιστορίες της άνοιξης στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 15:56
Το Σάββατο, 21 Μαρτίου, όταν πια η φύση θα έχει περάσει και επίσημα στην άνοιξη το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή γιορτάζει την εαρινή ισημερία, την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης (21/3) και την Παγκόσμια Μέρα Αφήγησης (20/3).

Η Νικολέττα Δημητρίου (τραγούδι), η Χριστίνα Πολυκάρπου (λύρα) και ο Συμεών Μερκούρης (λαούτο) θα  οδηγήσουν το κοινό σε ένα μουσικό, ποιητικό και αφηγηματικό ταξίδι, μέσα από κυπριακά τραγούδια, ποιήματα, ιστορίες και παραμύθια που υμνούν την αναγέννηση της φύσης και του ανθρώπου.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Τραγούδια και παραμύθια στο μουσείο», συνδιοργανώνεται από το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή και το Αρχείο Κυπριακής Μουσικής, με τη στήριξη του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Ώρα: 7μμ

Είσοδος ελεύθερη· κράτηση απαραίτητη : τηλ. 22 496930

* Το Μουσείο δεν διαθέτει αριθμημένες θέσεις. Οι θέσεις διατίθενται με σειρά προτεραιότητας.

Ώρες λειτουργίας μουσείου: Τετάρτη – Σάββατο 10:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Η παράσταση είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙ».

Σχεδιασμός αφίσας: Γιώργος Τσαγγάρης, σε σχέδιο της Μαργαρίτας Α. Τσαγγάρη (2002) 

