Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία ζωντανεύει σε animation στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 08:00

To Animafest Cyprus, στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ταινιών animation εμπνευσμένων από κλασικά και σύγχρονα λογοτεχνικά έργα Ευρωπαίων συγγραφέων

Από τον Goethe μέχρι τον Κάφκα και από λαϊκούς θρύλους που μετουσιώθηκαν σε ποίηση μέχρι πολιτικές αλληγορίες, η ταραγμένη ιστορία και η λαμπρή λογοτεχνική παράδοση της Ευρωπαϊκής ηπείρου ξεδιπλώνεται μπροστά μας ως μια αέναη πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς του κινηματογράφου animation.

Η επιλογή των ταινιών, που περιλαμβάνει διεθνώς διακεκριμένες ταινίες, μετρ του είδους καθώς και εικονοκλαστικές φωνές, προβάλλει επίσης μια εκπληκτική ποικιλία τεχνικών animation: θα δούμε τη μαγεία που δημιουργούν χειροποίητες παραδοσιακές τεχνικές όπως η άμμος σε γυαλί, το σχεδιαστικό animation σε διαφάνειες, το animation με κούκλες σε stop-motion, αλλά και αισθητικά καινοτόμες κατευθύνσεις όπως 3D animation με έμπνευση από την παραδοσιακή ξυλογραφία και 2D σχεδιαστικό animation εμπνευσμένο από την τυπωμένη εικόνα.

Μέσα απ’ αυτό το πλούσιο εικαστικό σύμπαν οι δημιουργοί μεταφέρουν σε κινούμενη εικόνα καρέ – καρέ τη δύναμη του λόγου και τον λυρισμό της ποίησης, προβάλλοντας τον πλούτο της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής παράδοσης. Οι ταινίες δεν λειτουργούν απλώς ως εικονογραφήσεις των κειμένων, αλλά ως αυτόνομες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που συνομιλούν με το πρωτότυπο έργο, εκφράζοντας νέες ερμηνείες και προκαλώντας απροσδόκητα συναισθήματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και προσκαλεί το κοινό σε ένα δημιουργικό ταξίδι όπου η λογοτεχνία συναντά το ανεξάρτητο σινεμά animation, η φαντασία τη πολιτισμική μνήμη και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποκτά σύγχρονη μορφή.

Επιμέλεια προγράμματος: Γιώργος Τσαγγάρης και Μαγδαλένα Ζήρα

Οι προβολές θα συνοδεύονται από εισαγωγή από την Μαγδαλένα Ζήρα

Πότε και που: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία, Σάββατο 28 Μαρτίου 2026. Θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές του προγράμματος στις 18:30 και 20:30

Διάρκεια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής για κάθε ταινία: 90 λεπτά

Είσοδος: 5 ευρώ

Περιορισμένος αριθμός θέσεων για κρατήσεις 22 496930, Τετάρτη – Σάββατο 10:00-13:00 / 15:00-17:00

Πρόγραμμα

Erlkönig, Georges Schwizgebel, Ελβετία (2015), διάρκεια 5:41Κείμενο: Erlkönig, Johann Wolfgang von Goethe, Γερμανία (1782)

The Metamorphosis of Mr. Samsa, Caroline Leaf, Καναδάς (1977), διάρκεια 9:42. Κείμενο: Metamorphosis, Franz Kafka, Τσεχία (1916)

Hedgehog’s Home, Eva Cvijanovic, Κροατία-Καναδάς (2017) διάρκεια 10:04Κείμενο: Hedgehog’s Home, Branko Ćopić, πρώην Γιουγκoσλαβία (Βοσνία-Σερβία) (1957)

Blind Vaysha, Theodor Ushev, Καναδάς-Βουλγαρία (2016) διάρκεια 8:14Κείμενο: Blind Vaysha, Georgi Gospodinov, Βουλγαρία (2001)

The Debutante, Elizabeth Hobbs, Αγγλία (2022) διάρκεια 8:43Κείμενο: The Debutante, Leonora Carrington, Αγγλία (1939)

Rites of Spring, Γιώργος Τσαγγάρης, Κύπρος (2021) διάρκεια 4:30Κείμενο: Ένα ατέλειωτο μυθιστόρημα, Κωστής Κολώτας, 2011