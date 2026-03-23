Η γκαλερί Art Seen γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργίας με την παρουσίαση της έκδοσης «Decennial: A Creative Legacy»

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 11:15

Μια έκδοση 304 σελίδων που χαρτογραφεί την επιμελητική πορεία της γκαλερί μέσα από 39 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις την τελευταία δεκαετία.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση με τη συμμετοχή των: Έφης Κυπριανίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας Αισθητικής, Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βίκυς Περικλέους, εικαστικού και Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκου Φιλίππου, φωτογράφου και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μαριλένας Ζακχαίου, ποιήτριας και Ειδικής Επιστήμονος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και Μαρίας Στάθη, ιδρύτριας και διευθύντριας της Art Seen.

Το Decennial: A Creative Legacy αποτελεί μια έκδοση 304 σελίδων που χαρτογραφεί την επιμελητική πορεία της γκαλερί μέσα από 39 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, παρουσιάζοντας σχεδόν 100 σύγχρονους καλλιτέχνες κατά την τελευταία δεκαετία. Για κάθε έκθεση, ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών παραγωγών —ιστορικοί τέχνης, συγγραφείς, επιμελητές και καλλιτέχνες— συνέβαλαν με ειδικά ανατεθειμένα κείμενα, συγκροτώντας συλλογικά ένα σημαντικό σώμα κριτικού λόγου, τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές πολιτισμικό πλαίσιο.Η έκδοση αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής θεωρίας της τέχνης και της πολιτισμικής πρακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεθοδολογίες και τα εννοιολογικά σχήματα που διαμορφώνουν το επιμελητικό όραμα και το πρόγραμμα της Art Seen. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της καλλιέργειας ενός ισχυρού τοπικού πολιτισμικού οικοσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές οργάνωσης εκθέσεων, καλλιτεχνικής παραγωγής, εκδοτικής δραστηριότητας και αρχειακής τεκμηρίωσης, όπως αυτές αναπτύσσονται από καλλιτέχνες και θεωρητικούς.

Επιπλέον, η έκδοση θέτει ζητήματα ορατότητας και προσβασιμότητας σε ποικίλα πλαίσια και κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς τέχνης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλεκτών και του ευρύτερου κοινού.

Η έκδοση, σε σχεδιασμό του Φιλίππου Βασιλειάδη, εκδίδεται από την Art Seen Projects και υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Πότε και που : Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:30, Γκαλερί Art Seen, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 66Β, Λευκωσία 1077

