Collecting Queer Memories from Cyprus: Ένα ερευνητικό έργο του Alessandro Cazzola

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 12:30

Το Korai Project Space φιλοξενεί την πρώτη δημόσια παρουσίαση του ερευνητικού έργου: Collecting Queer Memories from Cyprus, ένα ερευνητικό πρότζεκτ του Alessandro Cazzola.Το έργο υποστηρίζεται από το Celadon Center for Arts & Ecologies.

Το Collecting Queer Memories from Cyprus αποτελεί ένα εν εξελίξει ερευνητικό έργο που διερευνά την κουήρ ιστορία και εμπειρία στην Κύπρο μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και αντικείμενα. Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους παραμονής του καλλιτέχνη στο νησί και εστιάζει στη συλλογή μνημών που αντανακλούν τη βιωμένη εμπειρία κουήρ ατόμων.

Αντλώντας έμπνευση από τις δράσεις και τους αγώνες των τοπικών κουήρ κοινοτήτων τα τελευταία είκοσι χρόνια, το έργο συγκεντρώνει ιστορίες μέσα από προσωπικές συναντήσεις και διαδικασίες ανταλλαγής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν μία σημαντική ανάμνηση, συνοδευόμενη από ένα αντικείμενο που λειτουργεί ως υλικό τεκμήριο αυτής της εμπειρίας, καθώς και ένα κείμενο που την πλαισιώνει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο αφηγήσεων που φωτίζουν πτυχές της κουήρ ζωής στην Κύπρο, αναδεικνύοντας θέματα όπως η ταυτότητα, το ανήκειν, η μνήμη και η κοινωνική εμπειρία. Οι ιστορίες αυτές, αν και αποσπασματικές, συγκροτούν ένα ευρύτερο μωσαϊκό της πρόσφατης κουήρ ιστορίας του νησιού, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο και μη θεσμοθετημένο.

Το έργο επιδιώκει να αναδείξει και να διαφυλάξει προσωπικές κουήρ μνήμες, να ενισχύσει τη συλλογική μνήμη και την ορατότητα των κοινοτήτων, να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής, ενδυνάμωσης και φροντίδας, να αμφισβητήσει κοινωνικές προκαταλήψεις και κυρίαρχες αφηγήσεις, να ενθαρρύνει νέες, συμπεριληπτικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η συγκέντρωση και δημόσια παρουσίαση αυτών των μαρτυριών συμβάλλει στη διατήρησή τους, όχι μόνο ως αρχειακό υλικό αλλά και ως ζωντανή μνήμη που μεταδίδεται και εξελίσσεται.

Ξενάγηση (17:00) & Εγκαίνια (18:00–21:00) στις 27 Μαρτίου 2026

στις 27 Μαρτίου 2026 Έκθεση από 28 έως 30 Μαρτίου, 15:00–19:00

Διεύθυνση: Οδός Αδαμαντίου Κοραή 6–8, 1016 Λευκωσία

www.koraispace.com/