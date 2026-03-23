Τέσσερις Πολωνοί καλλιτέχνες εκθέτουν στην γκαλερί Lumiere στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 16:05

Η έκθεση με τίτλο «Ο ουρανός πάνω από το κεφάλι σου θα είναι από σίδηρο και η γη κάτω από τα πόδια σου από χαλκό»θα διαρκέσει από τις 2-9 Απριλίου 2026.

Η έκθεση αναφέρεται τόσο στο όνομα της γκαλερί όσο και σε έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς φυσικούς πόρους της Κύπρου. Το πρότζεκτ αναπτύσσει έναν στοχασμό πάνω στη σχέση μεταξύ ύλης, τοπίου και πολιτισμικής μνήμης, δημιουργώντας έναν χώρο που αιωρείται ανάμεσα στον γαλάζιο ορίζοντα της θάλασσας και του ουρανού και στις γήινες αποχρώσεις της επιφάνειας της γης. Μέσα σε αυτό το πεδίο μεταβαλλόμενων επιφανειών και χημικών αντιδράσεων, οι διαδικασίες της οξείδωσης, της διάβρωσης και της κρυστάλλωσης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αποκαλύπτοντας την ύλη όχι ως παθητική ουσία αλλά ως δυναμική και σημαδεμένη από τον χρόνο. Έτσι, ο μετασχηματισμός της ύλης γίνεται ταυτόχρονα μια φυσική και μια επιστημολογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της Κύπρου, ο χαλκός παραμένει επίσης ένα καθοριστικό σημείο αναφοράς — μια πρώτη ύλη συνδεδεμένη με την ιστορία του νησιού εδώ και χιλιετίες. Το μέταλλο αυτό, που για καιρό συνδέεται με τον συμβολισμό του φωτός και της μεταμόρφωσης, συγκροτεί ένα πυκνό δίκτυο γεωλογικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών αναφορών, ριζωμένων στη μακρά παράδοση της εξόρυξής του. Στην εγκατάσταση εμφανίζεται με τη μορφή σκόνης χαλκού, μεταλλικών φύλλων και έντονα χρωματισμένων ενώσεων χαλκού, τα οποία μαζί συγκροτούν το υλικό περιβάλλον του έργου και τονίζουν τον διαδικαστικό χαρακτήρα των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό.

Αντλώντας από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο σημείο τομής τέχνης και επιστήμης —που συχνά εντάσσονται στο λεγόμενο «νέο ανθρωπισμό»— το πρότζεκτ αντιμετωπίζει την καλλιτεχνική πρακτική ως μια υποθετική μορφή έρευνας. Τα αντικείμενα και τα υλικά λειτουργούν εδώ ως φορείς λανθάνουσας μνήμης, ικανοί να αρθρώσουν ιστορίες που εκτείνονται πέρα από τις συμβατικές αφηγηματικές μορφές του κειμένου. Μέταλλο, μεταλλικό φύλλο, χαρτί, φωτογραφία, αντικείμενα και βίντεο λειτουργούν ως πολυεπίπεδες μαρτυρίες διαδικασιών που εκτυλίσσονται τόσο σε γεωλογικές όσο και σε ιστορικές χρονικές κλίμακες, ενώ ταυτόχρονα αντανακλούν τις συνθήκες της σύγχρονης στιγμής.

Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση εξετάζει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων παράγεται και νομιμοποιείται η γνώση για τον κόσμο. Οι εικόνες και τα κείμενα δεν αντιμετωπίζονται εδώ ως ουδέτεροι φορείς αλήθειας, αλλά ως ενεργές δομές που συγκροτούν καθεστώτα νοήματος. Μέσα από την αντιπαράθεση αναφορών στην κυπριακή μυθολογία με αυθεντικές αλλά και κατασκευασμένες φωτογραφίες αναγνωρίσιμων τόπων, το έργο αποσταθεροποιεί το αποδεικτικό κύρος που παραδοσιακά αποδίδεται στην οπτική τεκμηρίωση.

Τα χαρτογραφικά περιγράμματα του νησιού, αντλημένα από χάρτες διαφορετικών ιστορικών περιόδων, αποκαλύπτουν περαιτέρω σε ποιο βαθμό οι αναπαραστάσεις του χώρου εξαρτώνται από τα επιστημολογικά πλαίσια και τις τεχνολογίες που τις παράγουν. Η εγκατάσταση, επομένως, δεν επιδιώκει να επαληθεύσει την αλήθεια των εικόνων ή των αφηγήσεων· αντιθέτως, διερευνά πώς η ίδια η αλήθεια καθίσταται αναγνώσιμη και πώς ορισμένες αναπαραστάσεις αποκτούν την εξουσία να ορίζουν την πραγματικότητα.

Καλλιτέχνες: Άννα Κρουκόφσκα, Αλίτσια Πανασιέβιτς, Τόμας Ντομπιζέφσκι, Άνταμα Πανασιέβιτς

Εγκαίνια: 3 Απριλίου στις 6μμ

Ώρες λειτουργίας: Τετ-Παρ 3.30μμ-6.30, Σάββατο 11πμ-1μμ

Γκαλερί Lumiere, Λεωφόρος Γεωργίου Α΄20, 4047, Λεμεσός

lumiereartgallery.com