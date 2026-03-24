Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 09:30

Εικαστικές εκθέσεις που εξερευνούν τη μνήμη, το σώμα και τη σχέση μας με τον τόπο, μέχρι θέατρο, κινηματογράφο και βυζαντινή μουσική στη σημερινή ατζέντα.

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.

Τρίτη 24/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας παρουσιάζει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας την αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά με τίτλο «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», σε επιμέλεια της Σουζάνας Αναστάση. Η αναδρομική παρουσίαση των έργων του Ανδρέα Παρασκευά «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής του πορείας, αναδεικνύοντας τη βαθιά προσωπική του γλώσσα και τη σταθερή του προσήλωση σε ζητήματα μνήμης, ανθρώπινης εμπειρίας και κοινωνικής συνείδησης.

Τρίτη 24/03, 9πμ-1μμ, 3μμ-6μμ | Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στη Γκαλερί Γκλόρια

Η νέα ατομική έκθεση του Ρήνου Στεφανή εστιάζει στην υπαρξιακή αναζήτηση και την ανθρώπινη φύση, χρησιμοποιώντας την «τρύπα» ως ένα ισχυρό σύμβολο κενού, μνήμης και διέλευσης. Τα έργα του καλλιτέχνη δημιουργούν έναν έντονο εικαστικό προβληματισμό πάνω στο τι κουβαλάμε ως άτομα και πώς οι εσωτερικές μας ελλείψεις καθορίζουν την πορεία μας στον χρόνο.

Τρίτη 24/03, 10.30-12.45 & 17.30-20.00 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

« The Rise of the Sun, the Fall of Time » στη γκαλερί Edit

Η Edit Gallery παρουσιάζει την έκθεση The Rise of the Sun, the Fall of Time, τη δεύτερη ατομική έκθεση της Κύπριας εικαστικού Δανάης Πάτσαλου στη γκαλερί. Η νέα ενότητα έργων διερευνά τη σχέση του χρόνου, της μνήμης και της ανανέωσης μέσα από την παράλληλη εικόνα της ανατολής του ήλιου και της αρχαιολογικής ανακάλυψης.

Τρίτη 24/03, 15.00 - 19.00 | The Edit Gallery, Λεμεσός

Προβολή της ταινίας «Sentimental value» στο Πάνθεον

Το νορβηγικό φιλμ του Joachim Trier που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, προβάλεται στον κινηματογράφο Πάνθεον απόψε στις 8.30μμ. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης, με πρωταγωνιστές τους Stellan Skarsgård - ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες-, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas και την Elle Fanning.

Τρίτη 24/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

«Η Ανάθεση » στην Πειραματική Σκηνή ΘΟΚ

H Πειραματική Σκηνή του ΘΟΚ παρουσιάζει την παράσταση «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου.Τέσσερις κορυφαίοι καλλιτέχνες – μια φωτογράφος, ένας ζωγράφος, ένας ποιητής και ένας μουσικός – επιλέγονται ως οι εκλεκτοί που, μέσα από το έργο τους, καλούνται να υπηρετήσουν το καλό της ανθρωπότητας. Σ’ ένα απομονωμένο artists’ residency, όπου ο έλεγχος και η επιβολή διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξης, η σκοτεινή πλευρά της εξουσίας διεισδύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, επιβάλλοντας το παράλογο της δύναμής της. Με τους Νάγια Αναστασιάδου, Φώτη Αποστολίδη, Ανδρέα Βούλγαρη, Βασίλη Μιχαήλ, Έρικα Μπεγέτη, Πέννυ Φοινίρη.

Τρίτη 24/03, 20.00| Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Συναυλία βυζαντινής μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας φιλοξενεί μια μοναδική συναυλία Βυζαντινής Μουσικής. Ο Νικόδημος Καβαρνός, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους σύγχρονους ερμηνευτές της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με επιλεγμένους ύμνους της ορθόδοξης παράδοσης.

Τρίτη 24/03, 20.00|Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας