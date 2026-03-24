Η ταινία SINNERS προβάλεται ξανά στο ΠΑΝΘΕΟΝ
Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 11:28
Η νέα ταινία τρόμου από τον Ryan Coogler («Black Panther», «Creed»)! Ο Michael B. Jordan επιστρέφει σε έναν συγκλονιστικό διπλό ρόλο. Δύο δίδυμα αδέρφια γυρίζουν στη γενέτειρά τους για μια νέα αρχή, όμως ένα αρχέγονο κακό παραμονεύει...

«Αν συνεχίσεις να χορεύεις με τον διάβολο, κάποια μέρα θα σε ακολουθήσει μέχρι το σπίτι.»

Η ταινία «Sinners» μπήκε στη βραδιά με το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για Όσκαρ για μία μόνο ταινία. Αποχωρεί με τέσσερα βραβεία, τα οποία κέρδισαν ο Ryan Coogler για το πρωτότυπο σενάριο, ο Michael B. Jordan για τον πρώτο ανδρικό ρόλο, η Autumn Durald Arkapaw για τη φωτογραφία και ο Ludwig Göransson για τη μουσική επένδυση.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Ryan Coogler

Πρωταγωνιστούν: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell

Γλώσσα: Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους.

Παραγωγή: Warner Bros. Pictures

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

26/27/28/29.03 & 01.04 8.30pm

28/03 & 01.04 5:30pm and 8.30pm

Κινηματογράφος ΠΑΝΘΕΟΝ | Λεωφ.Διαγόρου 29, 1097, Λευκωσία | www.pantheon-theatre.com

 

 

 

