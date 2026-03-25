Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 25.03.2026 08:00

Λεβέντειος Πινακοθήκη στη Λευκωσία

Η πινακοθήκη είναι σήμερα ανοιχτή για περιήγηση στις μόνιμες συλλογές και στην προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα:Απλά — Περίπλοκα — Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο».

Τετάρτη 25/03, 10πμ-5μμ | Λεβέντειος Πινακοθήκη , οδός Αναστάσιου Γ. Λεβέντη 5, 1097 Λευκωσία

Φεστιβάλ Πίκλας στο Brewfellas

Οι Brewfellas φέρνουν την απόλαυση του ξιδάτου σε ενα ξεχωριστό φεστιβάλ στη Λευκωσία. Μια μέρα αφιερωμένη στην ιδιαίτερη γεύση των ξιδάτων. Φέρε τη δική σου συνταγή για συμμετοχή στο διαγωνισμό πίκλας. Με μουσική από τον DJ Seto στις 5μμ.

Τετάρτη 25/03 από τις 3μμ | BrewFellas , Πυγμαλίωνος 7, 1010 Λευκωσία

Ταγκό στο Yalla collective space & cafe

Mια σειρά από μαθήματα κοινωνικού tango (social tango) αλλά και ανοιχτές βραδιές χορού (social nights) . Η βασική ιδέα είναι να μάθεις να χορεύεις tango όχι τεχνικά/αυστηρά, αλλά μέσα από την επικοινωνία, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνδεση με άλλους.

Τετάρτη 25/03 , 8μμ| Yalla Collective Space & Cafe, Περικλέους 16, 1010, Λευκωσία

Προβολή της ταινίας «Sentimental value» στο Πάνθεον

Το νορβηγικό φιλμ του Joachim Trier που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, προβάλεται στον κινηματογράφο Πάνθεον απόψε στις 8.30μμ. Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης, με πρωταγωνιστές τους Stellan Skarsgård - ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες-, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas και την Elle Fanning.

Τετάρτη 25/03, 5.30μμ & 8.30μμ | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

«Απόψε δεν είμαι για κανέναν» στο θέατρο Versus

Το Θέατρο Verus και το Θέατρο Ροή φέρνουν στη σκηνή του Θεάτρου Ένα την ξεκαρδιστική κωμωδία του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο, «Απόψε δεν είμαι για κανέναν», σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Επί σκηνής οι Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Έλενα Χειλέτη, Λουκάς Ζήκος και Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης.

Τετάρτη 25/03, 8.30μμ | Θέατρο Ένα, Λεμεσός

«Προσπαθούμε» στο Θέατρο Μασκαρίνι

Η Ειρήνη Σαλάτα και ο Εύρος Βασιλείου σε μια σύγχρονη κωμωδία όπου ένα νεαρό ζευγάρι προσπαθεί να αποκτήσει παιδί και βρίσκεται σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η οποία τους φέρνει αντιμέτωπους με διάφορα ερωτήματα, καθώς προετοιμάζονται ψυχολογικά για ένα παιδί που δεν είναι σίγουρο αν θα έρθει ποτέ, το ζευγάρι βρίσκει ένα τρόπο να ξεφύγει από την σοβαρότητα αυτού που τους συμβαίνει με ένα παιχνίδι φαντασιώσεων και αναμνήσεων.

Τετάρτη 25/03, 8μμ | Θέατρο Μασκαρίνι, Αθαλάσσης 4, Λατσιά

Συναυλία του συνθέτη Denis Stelmakh

Ο μεγάλος συνθέτης Denis Stelmakh από τη Ρωσία έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Ένας νεαρός πιανίστας και συνθέτης του οποίου οι κινηματογραφικές νεοκλασικές συνθέσεις αιχμαλωτίζουν καρδιές παγκοσμίως για πάνω από μια δεκαετία, χάρη στην ειλικρίνεια και το συναισθηματικό τους βάθος. Η ικανότητά του να συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τη σύγχρονη συναισθηματική ειλικρίνεια του έχει χαρίσει συγκρίσεις με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Ludovico Einaudi και ο Max Richter.

Τετάρτη 25/03, 7.30μμ| Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

Historicon Live Tour

Το κορυφαίο Κυπριακό podcast Historicon γιορτάζει το 1.000.000 downloads με μία μεγάλη live περιοδεία σε όλη την Κύπρο και την Αθήνα.Κάθε live podcast και διαφορετική ιστορία, γέλιο, αφήγηση και εκπλήξεις, μαζί με τους Κωνσταντίνο Ψυλλίδη & Πάυλο Παυλίδη.

Τετάρτη 25/03, 7μμ.| Odysseia Kapetanios Hotel, Λεμεσός