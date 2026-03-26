Το Graphic Stories επιστρέφει για 12η χρονιά - Φέτος ταξιδεύει στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 11:07

Με διεθνείς ομιλητές, εργαστήρια, έκθεση και βραβεία διαγωνισμού αφίσας - Από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου 2026.

Το 12ο Διεθνές ConFest Οπτικής Επικοινωνίας, Graphic Stories, επιστρέφει δυναμικά το τριήμερο 8–10 Μαΐου 2026, στο Alexander College στη Λάρνακα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μια από τις σημαντικότερες διεθνής διοργανώσεις οπτικής επικοινωνίας στην Κύπρο.

Για τρεις ημέρες, το Graphic Stories φέρνει κοντά σχεδιαστές, καλλιτέχνες, ερευνητές και δημιουργικούς επαγγελματίες από την Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής ιδεών, γνώσης και σύγχρονων δημιουργικών πρακτικών.

Διαλέξεις, εγκαίνια έκθεσης αφισών, βραβεύσεις & networking

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 8 Μαΐου, είναι αφιερωμένη στις διαλέξεις των ομιλητών μας, Andrei Grosu, Marina Pavlova, Simon Pruciak, Λάκης Αργυρού, Παναγιώτης Βούλγαρης, Βάσια Καλοζούμη, Κώστας Κανελλόπουλος, Μπάμπης Σχοινάς, Γιάννης Χατζηπαναγής.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 διαλέξεις γύρω από τον σχεδιασμό, την τυπογραφία, την καλλιγραφία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική επικοινωνία, τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα, την κοστολόγηση και τη δημιουργική πρακτική, καθώς και ζητήματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μετά το πέρας των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης του διεθνούς διαγωνισμού αφίσας “Poetry Speaks Loud”, και αμέσως μετά θα ανοίξει για το κοινό η διεθνής έκθεση αφισών με τα επιλεγμένα έργα, όπως αυτά προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ποίηση είναι ο παλμός της ανθρώπινης ψυχής. Είναι ο ρυθμός που μετατρέπει τη σιωπή σε φωνή, τα συναισθήματα σε εικόνες και τις λέξεις σε πνοή. Όπως ο ποιητής σμιλεύει τη γλώσσα, ο σχεδιαστής σμιλεύει το φως, το χρώμα και τη μορφή. Όταν η ποίηση συναντά τον σχεδιασμό, γεννιέται μια νέα γλώσσα, μια οπτική παγκόσμια γλώσσα που προάγει τον

πολιτισμό, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και μιλάει απευθείας στην καρδιά.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από καταξιωμένους δημιουργούς διεθνούς εμβέλειας, όπως οι David Carson, José Luis Hernández Díaz “Chepe”, Shangning Wang, Jiayan He, Behnam Raeesian και Αρίσταρχος Παπαδανιήλ.

Η έκθεση θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία θέασης 50 έργων από δημιουργούς από όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με μια βραδιά δικτύωσης.

Πληροφορίες για την έκθεση

Η έκθεση είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό και θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου 2026.

[Τα δώρα του διαγωνισμού προσφέρονται από την Parachute® Typefoundry, ενώ τα τρόπαια από το Alexander College. Επιμέλεια έκθεσης: Αγγελική Αθανασιάδη]

Τρία εργαστήρια

Το Σαββατοκύριακο 9–10 Μαΐου φιλοξενεί εξειδικευμένα εργαστήρια με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων:

Μπάμπης Σχοινάς – Από το Μηδέν στην Επιτυχία: Η επιχειρηματική πλευρά του Design

– Από το Μηδέν στην Επιτυχία: Η επιχειρηματική πλευρά του Design Marina Pavlova – Blackletter Calligraphy για αρχάριους

– Blackletter Calligraphy για αρχάριους Λάκης Αργυρού – Ο ήχος της σιωπής: Ένα βιωματικό ταξίδι στην ποίηση της επικοινωνίας

Τα εργαστήρια απευθύνονται όχι μόνο σε σχεδιαστές, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται για τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία, την καλλιγραφία και την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη.

Ένας θεσμός για την οπτική επικοινωνία

Το Graphic Stories συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία της οπτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της δημιουργικής κοινότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Graphic Stories Cyprus, σε συνεργασία με το Alexander College και με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Τη διοργάνωση διαχρονικά στηρίζει το Cyprus Computer Society και η Kemanes PrintShop.

Το Graphic Stories έχει επιλεγεί από την European Festivals Association (EFA) ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, λαμβάνοντας το EFFE Label 2026–2027, και είναι μέλος της World Industrial Design Association(WIDA).

