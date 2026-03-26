Τριήμερο δράσεων από το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 26.03.2026 14:32

Δωρεάν ξενάγηση σήμερα, διευρυμένο ωράριο για αύριο και και το Σάββατο εργαστήρι παντομίμας για παιδιά και ενήλικες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου στη Λεμεσό γιορτάζει και ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με ένα ξεχωριστό τριήμερο εκδηλώσεων και δράσεων. Παράλληλα, το μουσείο συμπληρώνει 14 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την πορεία του ως ένας σημαντικός πολιτιστικός χώρος που διαφυλάσσει και αναδεικνύει την ιστορία του θεάτρου στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, το μουσείο ανακοινώνει ότι στις 26 και 27 Μαρτίου 2026 η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κυπριακού θεάτρου μέσα από εκθέματα, αρχεία και μοναδικές ιστορίες της σκηνής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 20.00, με μια δωρεάν βραδινή ξενάγηση στους χώρους του μουσείου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια θεατρικά κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα, φωτογραφικό υλικό και σημαντικά τεκμήρια που αποτυπώνουν την εξέλιξη της θεατρικής δημιουργίας στο νησί.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, το μουσείο θα λειτουργεί με συνεχές ωράριο από τις 9:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, επιτρέποντας στους επισκέπτες να περιηγηθούν με άνεση στις συλλογές και τις εκθέσεις του.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, με ένα ιδιαίτερο εργαστήρι παντομίμας για παιδιά και ενήλικες. Πρόκειται για μια δημιουργική δράση που δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την τέχνη της σωματικής έκφρασης και του θεάτρου χωρίς λόγια, μέσα από παιχνίδι, κίνηση και φαντασία. Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προκράτηση θέσης.

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, που βρίσκεται στην οδό Πάνου Σολομωνίδη 8 στη Λεμεσό, αποτελεί έναν μοναδικό χώρο πολιτισμού αφιερωμένο στην ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου στην Κύπρο. Μέσα από τις δράσεις αυτές, το μουσείο προσκαλεί το κοινό να έρθει πιο κοντά στον κόσμο της θεατρικής τέχνης και να γιορτάσει μαζί του τη δύναμη της δημιουργίας και της σκηνής.

Πληροφορίες

Πέμπτη 26 - Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Χώρος: Θεατρικό Μουσείου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 25343464.