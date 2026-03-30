Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 08:00

« On vous croit » στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου προβάλει απόψε τη γαλλική ταινία «On vous croit (Σας Πιστεύουμε)». Η Άλις είναι έτοιμη να καταθέσει σε μια δικαστίνα, η οποία θα αποφασίσει για την κηδεμονία των δυο παιδιών της. Γνωρίζει πως πρέπει να πει την αλήθεια, αλλά είναι αυτό αρκετό για να τα προστατεύσει από τον κακοποιητικό πατέρα τους;. Απόψε στις 8.30μμ στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ στη Λευκωσία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 8.30 μ.μ | Κινηματογράφος ΠΑΝΘΕΟΝ, Λευκωσία

«Nouvelle Vague» στο Ρίο 3

Ένας φόρος τιμής του Richard Linklater στη ριζοσπαστική μαγεία του Γαλλικού Νέου Κύματος.Ένας νεαρός κριτικός κινηματογράφου εξασφαλίζει χρηματοδότηση για να γυρίσει την πρώτη του ταινία, μια χαμηλού κόστους παραγωγή με θέμα ένα νεαρό ζευγάρι που καταδιώκεται από την αστυνομία.

Σε ντοκιμαντεριστικό στυλ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Richard Linklater ανασυστήνει την εποχή και τις συνθήκες που γέννησαν το κινηματογραφικό ορόσημο του Jean-Luc Godard «Με κομμένη την ανάσα», με μια ταινία-ωδή στη γαλλική νουβέλ βαγκ, τον κινηματογράφο, τους δημιουργούς αλλά και τους λάτρεις του.

Η προβολή πραγματοποιείται από την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού σε συνεργασία με την Alliance Française Λεμεσού στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας, την Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 20.15, στον κινηματογράφο Ρίο 3.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 8.15 μ.μ| Κινηματογράφος Ρίο 3, Λεμεσός

«Sentimental value» στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας προβάλει την ταινία Συναισθηματική Αξία, η οποία βραβεύτηκε με το Grand Prix του Φεστιβάλ Καννών το 2025 και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το 2026.Μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης που μπορεί να έχει η τέχνη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 8.30, θα ακολουθήσει 15λεπτη συζήτηση της ταινίας. | Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας

Διάλεξη με θέμα τις δημόσιες αντιλήψεις για την Πράσινη Γραμμή στα πρώτα χρόνια μετά το 1963 στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

Ο ιστορικός Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου θα μιλήσει στην τρίτη διάλεξη της σειράς διαλέξεων στη μνήμη του Λέλλου Δημητριάδη στο Δημοτικό Μουσείο Λεβέντη Λευκωσίας.Η τρίτη διάλεξη της σειράς, με τίτλο «Οι δημόσιες αντιλήψεις για την Πράσινη Γραμμή στα πρώτα χρόνια μετά την επιβολή της (1964–1967): Απόρριψη ή σταδιακή αποδοχή;», εξετάζει τις αντιδράσεις των κατοίκων στη διαίρεση της Λευκωσίας κατά τα πρώτα χρόνια μετά το 1963. Παράλληλα, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νέα πραγματικότητα διαμόρφωσε στάσεις, αντιλήψεις και τον δημόσιο λόγο γύρω από το μέλλον της πόλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 7.30 | Δημοτικό Μουσείο Λεβέντη, Λευκωσία

«Δημιουργοί του αύριο»| Ετήσια έκθεση παιδικής τέχνης της σχολής Αιγαία

Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, κεραμικές δημιουργίες, φωτογραφίες, χαρακτήρες, αντικείμενα και εικαστικές ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα από τη δημιουργική διαδικασία των παιδιών.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο [ώρες λειτουργίας της σχολής].

Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 30 Απριλίου 2026

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 9μμ-7μμ | Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αγίοι Ομολογητές, Λευκωσία

«Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας παρουσιάζει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας την αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά με τίτλο «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», σε επιμέλεια της Σουζάνας Αναστάση. Η αναδρομική παρουσίαση των έργων του Ανδρέα Παρασκευά «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής του πορείας, αναδεικνύοντας τη βαθιά προσωπική του γλώσσα και τη σταθερή του προσήλωση σε ζητήματα μνήμης, ανθρώπινης εμπειρίας και κοινωνικής συνείδησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 9πμ-1μμ, 3μμ-6μμ | Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

«Κύπρος -Νήσος | Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

To Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσιάζει την έκθεση «Κύπρος-Νήσος| Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» η οποία αποτυπώνει με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο τη ζωή στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 10πμ -7μμ. | Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία