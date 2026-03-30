«Η Κυριακή Μεσημέρι μας» επιστρέφει για τρεις παραστάσεις

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 12:11

Η ομάδα του Intra Portas Studio παρουσιάζει τον τρίτο κύκλο μιας παράστασης για την οικογένεια, την αποδοχή και όλα όσα μένουν ανείπωτα.

Μετά από δύο κύκλους sold out παραστάσεων το 2024 και το 2025, η παράσταση επιστρέφει για τρεις μόνο παραστάσεις σε μεγαλύτερο χώρο, για όσους δεν πρόλαβαν αλλά και για όσους θέλουν να τη ζήσουν ξανά.

Μετά από δύο χρόνια έρευνας γύρω από ζητήματα ταυτότητας, συμπερίληψης, αποδοχής, η ομάδα ενηλίκων του Intra Portas Studio παρουσιάζει τον 3ο κύκλο της παράστασης επινοημένου θεάτρου Η Κυριακή Μεσημέρι μας, που συγκίνησε το κοινό.

Μια παράσταση – κατάθεση ψυχής για όλα όσα βαραίνουν, για όλα όσα μας ενώνουν αλλά και μας χωρίζουν μέσα στις οικογένειες στις οποίες μεγαλώνουμε. Μια παράσταση για όσα συμβαίνουν – ή δεν λέγονται ποτέ – στα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια.

Η παράσταση αποτελείται από μικρές αυτόνομες ιστορίες βασισμένες σε πραγματικά βιώματα που όλοι κουβαλάμε, και ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη βαθιά συγκίνηση.Μια παράσταση που σε κάνει να γελάς, να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου και, συχνά, να συγκινείσαι χωρίς να το περιμένεις.

‟Για τις αγκαλιές που διαρκούν λίο παραπάνω”. Για τις στιγμές αποδοχής που συνοδεύονται ή θα θέλαμε να συνοδεύονται από τη φράση ‟Τωρά αγαπώσε παραπάνω”.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο 37ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου ΘΟΚ, όπου έλαβε το ‟Βραβείο Πρωτότυπης Παράστασης” ενώ διακρίθηκε ανάμεσα στις 7 καλύτερες παραστάσεις του φεστιβάλ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Αναστασίου – Νάγια Τ. Καρακώστα

Λαμβάνουν μέρος (αλφαβητικά):Γεωργία Βλαδιμήρου, Ανδρομάχη Γεωργίου, Μυριάνθη Καράντωνα, Χριστίνα Κάσια, Ευανθία Κεπόλα, Μαριλένα Μιλτιάδου, Ελένη Νικολάου, Κάλια Νικολάου, Ελενίτσα Ονησιφόρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή 3/4 – 20:00

Σάββατο 4/4 – 20:00

Κυριακή 5/4 – 18:00

Χώρος: Wherehaus612

Εισιτήρια / Πληροφορίες: 99 878 354

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ