Δύο οι εκθέσεις στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια - Μέχρι τον Δεκέμβριο

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 13:00

Εκτίθενται Ex-Libris -με τις τεχνικές της χαλκογραφίας, ξυλογραφίας, τσιγκολιθογραφίας και λινογραφίας- όπως και «Sex-Libris” και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους.

Μέχρι τον Δεκέμβριο θα είναι ανοιχτή η έκθεση με χαρακτικά EX-LIBRIS και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της, με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα», στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Λεμεσού.

Τα διεθνώς γνωστά EX-LIBRIS, σημειώνεται, είναι χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους.

Η λιθογραφία και η εξέλιξή της

Η Τέχνη της λιθογραφίας που ήλθε στα τέλη του 18ου αιώνα να προστεθεί ως η τρίτη τεχνική χαρακτικής, μετά την ξυλογραφία και την χαλκογραφία, προβάλλεται σε νέα έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια.

Στην έκθεση, με τίτλο «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της», σε επιμέλεια Hélène Reeb, εκτίθενται, στην αρχή, λιθογραφίες από μια πέτρα (19ος-21ος αιώνας), μονόχρωμες και επιχρωματισμένες με στένσιλ ή με πινέλο.

Ακολουθούν οι πρώτες έγχρωμες λιθογραφίες, δίχρωμες, που τυπώνονται στο δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα, και στη συνέχεια πολύχρωμες λιθογραφίες, που συνήθως ονομάζονται χρωμολιθογραφίες.

Από το 19ο αιώνα, πολλά λιθογραφεία αντικατέστησαν τις ογκώδεις και ακριβές λιθογραφικές πέτρες με λεπτά φύλλα τσίγκου ή αλουμινίου.

Στην έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή εκτίθεται μια καλή συλλογή τσιγκολιθογραφιών. Εκτίθενται, επίσης, φωτολιθογραφίες και λιθογραφίες όφσετ, καθώς και μονοτυπίες.

Παρουσιάζονται σπουδαία έργα καλλιτεχνών από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, François Henri de Toulouse-Lautrec, Δημήτριος Γαλάνης, Hap Grieshaber, Αλέκος Φασιανός, Παναγιώτης Tέτσης, Δημήτρης Αληθεινός.

Οι άλλοι καλλιτέχνες των οποίων εκτίθενται έργα, είναι: Hippolyte Bellangé & Louis Stanislas, Louis Henri Rudder & Bernard-Romain Julien, Joseph-Rose Lemercier, Paul Gavarni (Sulpice-Guillaume Chevallier, Joséphine Ducollet, Théophile Steinlen, Victor Prouvé, Willi Baumeister, Νότα Σιοτρόπου, Χρίστος Χρίστου, Αριστείδης Πατσόγλου, Παναγιώτης Πασάντας, Hidayet Üstün, O’galop (Marius Rossillon), William Simpson & Edmond Morin, David Teniers II & Johan Wölfle, William Husband MACFARLANE, Pavel SEMECHKIN, Max TILKE, Hippolyte LECOMTE & Godefroy Engelmann, Σαράντης Καραβούζης, Γιούλικα Λακερίδου, Alexander Chebotarev, Eduardo Arroyo, Chataignon & Werner, Philippe Benoist, Viko (Victor Konsens), Bengt Lindström, John Corbidge, Χριστόδουλος Γκαλτέμης, Mihoko Sekigughi, Γιώργος Βαρλάμος, Πάρις Πρέκας, Hastaire (Claude Hilaire), Stavri Kalinov, Gaston Ventrillon, Lydie ARICKS, Glyn Hughes, Paul Lacroix, Alfred Lemercier, Ανδρέας Χαραλαμπίδης, Χαμπής, Κάτια Σαββίδου.Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από αγορές του Μουσείου και δωρεές.

«Ex-Libris & περιστασιακά»

Το Μουσείο ευχαριστεί τους δωρητές: Α. Νίκολας, W. Khaddage, Ε. Γούναρη, Κ. Σερέζης, Σ. Καραβούζης, Γ. Λακερίδου, Χ. Τσαγγάρης, Ν. Μαστροπαύλος, Ε. Χαραλάμπους, Π. Πασάντας, Ρωσική Αρχαιολογική Αποστολή, Γ. Τσαγγάρης, Γκαλερί Ζαχαρίας, M. Sekiguchi, R. Michaelides.

Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη ιστορία (16ος - 21ος αιώνας), με χειρόγραφο Ex-Libris και την εξέλιξη, ιδιαίτερα για κρατικές, δημοτικές βιβλιοθήκες: ένα ταμπόν με το όνομα της βιβλιοθήκης, του ιδρύματος, συλλόγου, και την εξέλιξη σε μικρό χαρακτικό κολλημένο στην ταπετσαρία ή στην πρώτη λευκή σελίδα πριν τη σελίδα τίτλου: οικόσημο (διακριτικό σήμα μιας αριστοκρατικής οικογένειας), όνομα με ρητό ή/και συμβολική παράσταση.

Εκτίθενται Ex-Libris με τις τεχνικές της χαλκογραφίας, ξυλογραφίας, τσιγκολιθογραφίας και λινογραφίας. Εκτίθενται, επίσης, «Sex-Libris” και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους, όπως αυθεντικά χαρακτικά-ευχετήρια για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, και προσκλητήρια γάμου.

Την έκθεση επιμελήθηκε η Hélène Reeb.

Εκτίθενται έργα των ακόλουθων καλλιτεχνών:

Wim Aerts, Jean-Claude Renaud, Jean Morisot, Γιάννης Κυριακίδης, Jocelyn Mercier, Charles Favet, Albert Haefeli, Raymond Simonin, Jean-Paul Marchal, Τάκης Τσεντεμαΐδης, Παναγιώτης Πασάντας, Marina Mironova, Βάσω Ψαράκη, Pembe Gaziler, Στέλιος Στυλιανού, Κοσμάς Οικονόμου, Σπύρος Γούσης, Anna Gajova, Janet Neilson, Κώστας Οικονόμου, Johanna Almeida, Ανδρέας Καράμπελας, Olga Ovasapova, Robert Cami, Δήμητρα Σιατερλή, Βασίλης Σμολέσκη, Mohammad Kibria, Ρήνος Στεφανή, Μαριάμ Σουχάνοβα - Φουκαρά, Χαμπής, Κωνσταντίνος Τερλικκάς+Έλενα Αγιομαμίτη, François Georgin & J. P. Marchal.

Τα έργα της έκθεσης προέρχονται από αγορές του Μουσείου και δωρεές.

Το Μουσείο ευχαριστεί τους δωρητές: D. & H. Hombourger, H. Reeb, Ν. Μαστροπαύλος, J.P. Marchal, Στ. Ζαφειρίου, Π. Πασάντας, Χ. Τσαγγάρης, Β. Ψαράκη, P. Gaziler, Στ. Στυλιανού, Σπ. Γούσης, Μ. Ορφανός, Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού, Β. Σμολέσκη, Κ. Τερλικκάς & Έ. Αγιομαμίτη.

Πληροφορίες

«Ex-libris & περιστασιακά»

Θερινό ωράριο: Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, 10:00-13:00 και 16:00-18:00.

Χώρος έκθεσης: Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια

Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι τον Δεκέμβριο.