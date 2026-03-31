GRAPES / Sips & Scenes | Μια φρέσκια και διαφορετική εμπειρία γύρω από το κρασί

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 09:20

Κρασί, μουσική και γνώση ενώνονται για να παρουσιάσουν μια φρέσκια και διαφορετική εμπειρία γύρω από το κρασί στο ARTOS House.

Το πρότζεκτ Glorious Grapes και το μπαρ Γρανάζι παρουσιάζουν μια επιμέλεια 34 ετικετών από 11 οινοποιεία από Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα κρασιά θα σερβίρονται στο μπαρ σε δοκιμή, ποτήρι ή φιάλη με αντίστοιχη χρέωση, ενώ για αγορά και δώρα θα διατίθενται στο Grapes / Shop.

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και ένα private tasting 6 κρασιών από τον Σταύρο Ζαχαρία μέσα στον αρχαίο τάφο του ARTOS, μια εμπειρία με περιορισμένο αριθμό θέσεων. [Απαιτείται προκράτηση -> klisto.com.cy]

Η ομάδα Θερ(ο)ινά επιμελείται και παρουσιάζει τα Grapes Talks, μια σειρά από μικρές θεματικές παρεμβάσεις γύρω από το κρασί και τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το κρασί σήμερα.

Θεματικές & Ομιλητές

17:30 - 18:30

Τι είναι κρασί;

Μαρία Μασούρα (DipWSET) & Ανδρέας Γεωργιάδης (DipWSET)

Γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες στον κυπριακό αμπελώνα

Λουκάς Παπαλουκάς (Οινοποιείο Μύστης)

Γιάννης Κυριακίδης (Vouni Panayia)

Το κυπριακό κρασί στην εστίαση: χτες, σήμερα και αύριο

Παναγιώτης Μέντζης (Ταβέρνα Ζανέττος)

Μιχάλης Βρυωνίδης (Κασκαντέρ μπαρ στα Λύμπια)

Το κυπριακό κρασί στο εξωτερικό

Μάρκος Ζαμπάρτας (Zambartas Winery)

Λουκία Ξιναρή (Marketing Manager Decanter)

19:30 - 20:00

Χαρακτηριστικά Γηγενών Ποικιλιών

Μουσική & Γαστρονομία

Τη μουσική συνοδεία του event αναλαμβάνουν οι Paul Laza και Mighty Scoop με vinyl-only DJ sets.





Οι Chef Andrew και Imogen θα ετοιμάζουν επί τόπου fresh pasta με τρία πιάτα:

• Rigatoni με beef ragu

• Cassarecce με green sauce & parmesan

• Spaghetti aglio e olio peperoncino

Πληροφορίες

GRAPES / Sips & Scenes

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | 16.00-00.00

Είσοδος: 10 ευρώ

Χώρος: ARTOS House [Αγίοι Ομολογητές, Λευκωσία].