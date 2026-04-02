Στην Κύπρο η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα»

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 15:30

Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» που έχει λατρέψει το κοινό στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά, στην Κύπρο. Με έναν θίασο all stars. Στη σκηνή θα δείτε τους: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, την Χριστίνα Τσάφου και τον Θοδωρή Αθερίδη.

Η παράσταση παρακολουθεί τα μυθιστορηματικά γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου συνθέτη, Γιώργου Ζαμπέτα, ενώ παράλληλα ακούμε ένα πλήθος τραγουδιών του, που όλοι αγαπάμε.

Ο Πέτρος Ζούλιας γράφει ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, με σκοπό να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου, πραγματικού “μάγκα” Έλληνα καλλιτέχνη. Αντλεί τις πληροφορίες, που ζωντανεύουν στη σκηνή, από το αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο “Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω”.

Στη παράσταση υπάρχουν κάποια μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα του συνθέτη από σπαρταριστές αφηγήσεις, όπως μόνο εκείνος ήξερε να διηγηθεί. Στη σκηνή θα δείτε, αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες, που έντυσε με τη μουσική του και τηλεοπτικές συνεντεύξεις του. Έτσι, με ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο τρόπο, ο λαϊκός συνθέτης,, είναι παρών σε όλη την παράσταση χωρίς να ενσαρκώνεται από κάποιο ηθοποιό. Είναι εκεί και επεμβαίνει σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας τις αλήθειες αλλά και τις απόψεις του για τα τεκταινόμενα στην παράσταση. Ένα υπέροχο και πρωτότυπο θέαμα που έχει στηθεί σαν μια μεγάλη λαϊκή γιορτή.

Η παράσταση, κι από τίτλο ακόμα, υπόσχεται να υπηρετήσει πιστά και να ταυτιστεί πλήρως με την μοναδική προσωπικότητα του πιο αυθόρμητου και αγαπητού λαϊκού δημιουργού της Ελλάδας. Είναι η ζωντανή αντανάκλαση της ταυτότητάς του. Η παράσταση είναι ο ίδιος Ζαμπέτας και όχι ένα ακόμα αφιέρωμα σε αυτόν. Όλο το έργο είναι μια συνάντηση με το πνεύμα, το χιούμορ, τη γλώσσα και την ψυχή του συνθέτη που εκφράζεται μέσα από την μαγική διήγηση της τέχνης του θεάτρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις : Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Αντώνης Βαρθαλίτης, Ζαραγκαλης Γιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ξυδης Μάρκος, Πάνος Παταγιάννης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαριάννα Τουντασάκη, Φαίη Φραγκαλιώτη, Ιάσονας Χρόνης. Συμμετέχουν: Νίκη Παπαβασιλείου - Ηλιάνα Υφαντή

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 17-18-19-20/5 ΣΚΑΛΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ: 21-22/5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ»

ΛΑΡΝΑΚΑ: 23/5 ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

