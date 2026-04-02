Το «Ημερολόγιο ενός Τρελού» επιστρέφει στο Πρόζακ

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 16:30

18 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, σε μια ώριμη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σκηνική εκδοχή

Το εμβληματικό έργο του Νικολάι Γκόγκολ «Ημερολόγιο ενός Τρελού» επιστρέφει, 18 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, σε μια ώριμη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σκηνική εκδοχή.

Η παράσταση, που πρωτοανέβηκε το 2007 σε παραγωγή του Θεάτρου Λέξη και σκηνοθεσία του Σπύρου Χαραλάμπους, αποτέλεσε μια από τις πρώτες τολμηρές απόπειρες ένταξης της κυπριακής διαλέκτου στον θεατρικό λόγο πέρα από τα όρια της ηθογραφίας.

Σήμερα, το έργο παραμένει ζωντανό και ανήσυχο, εξελισσόμενο μαζί με τους δημιουργούς του, διατηρώντας στον πυρήνα του την εύθραυστη ανθρώπινη ψυχή.

Στη σκηνή, ο Μάριος Ιωάννου συμπράττει με τη Στέφανη Νεοφύτου, η οποία, μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς βασισμένους στην πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Χριστοδουλίδη, δημιουργεί ένα ζωντανό ηχητικό τοπίο. Τα κοστούμια υπογράφει η Sossee Eskidjian.Μια παράσταση που συνεχίζει να μεταμορφώνεται, συνομιλώντας με το παρόν και αποτυπώνοντας το αποτύπωμα του χρόνου στον άνθρωπο.

Πότε και πού: Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Απριλίου στις 8μμ στο common room δίπλα στο Πρόζακ, Λευκωσία.