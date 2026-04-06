«Notes on Staying» : Έκθεση της Βασιλείας Αναξαγόρου στην γκαλερί Stand in Line

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 13:20

Υπάρχει μια στιγμή πριν την αναχώρηση, ένα ανεπαίσθητο τρέμουλο, όπου το σώμα διστάζει να εγκαταλείψει και ο χρόνος επιμηκύνεται, σχεδόν αφύσικα.

Η έκθεση Notes on Staying κατοικεί μέσα σε αυτή τη ρωγμή. Δεν πρόκειται για μια σταθερή κατάσταση, αλλά για μια επιτελεστική ένταση. Να μένεις ενώ όλα υποδεικνύουν φυγή, να επιμένεις μέσα σε ένα τοπίο που διαρκώς μετατοπίζεται.

Τα έργα, κυρίως σε χαρτί λειτουργούν ως εύθραυστα ίχνη. Επιφάνειες που απορροφούν και διαρρέουν, που φέρουν το βάρος της αφής, της διαγραφής και της επανάληψης. Το χαρτί δεν είναι απλώς μέσο, αλλά τόπος. Ένα πεδίο όπου η μνήμη καταγράφεται όχι ως γεγονός, αλλά ως ίζημα.

Μορφές που διαλύονται, σώματα που επιμένουν ημιτελή, γραμμές που μοιάζουν να αναζητούν σταθερότητα χωρίς ποτέ να την κατακτούν πλήρως. Η παραμονή γίνεται έτσι μια πράξη αντίστασης, όχι ηρωική, αλλά επίμονη, σχεδόν σιωπηλή.

Σε έναν κόσμο επιτάχυνσης και μετακίνησης, η πρόταση της Αναξαγόρου προτείνει μια διαφορετική χρονικότητα. Να σταθείς, να κοιτάξεις, να αντέξεις την ακινησία. Να επιτρέψεις στο βλέμμα να περιπλανηθεί χωρίς να ζητά άμεση κατανόηση.

Το να μένεις εδώ δεν είναι παθητικότητα. Είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση με το όριο, μεταξύ παρουσίας και απουσίας, αντοχής και διάλυσης, σώματος και επιφάνειας.

Η Notes on Staying δεν ζητά να εξηγηθεί. Ζητά να βιωθεί ως μια συνθήκη, ένα ενδιάμεσο, όπου το σώμα, το υλικό και η μνήμη διαπραγματεύονται συνεχώς το δικαίωμα να παραμείνουν.

Βιογραφικό

Η Βασίλεια Αναξαγόρου είναι εικαστικός καλλιτέχνης και ερευνήτρια με έδρα την Κύπρο. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ερευνητικό αντικείμενο την performance art και τις φεμινιστικές καλλιτεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο της «seascape of trauma» στην Κύπρο.

Έχει ολοκληρώσει MFA στις Καλές Τέχνες με διάκριση από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, BFA στις Καλές Τέχνες από το School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη, MA στην Ιστορία από το Goldsmiths, University of London, και BA (Hons) στην Πολιτική από το University of Nottingham.

Η καλλιτεχνική της πρακτική εστιάζει στη σχέση μεταξύ σώματος, μνήμης και υλικότητας. Μέσα από επαναληπτικές χειρονομίες, διαγραφές και εύθραυστες επιφάνειες, το έργο της προσεγγίζει την έννοια της παραμονής ως επιτελεστική συνθήκη, όπου η απουσία, η διάλυση και η αντοχή συνυπάρχουν.

Έχει παρουσιάσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων οι Dreamscapes of Innocence (2023), Grieving at the Time of the Pandemic (2022), The Carnivalesque as a Social Commentary (2021) και Multifaceted Visage (2019), ενώ έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έργο και η έρευνά της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια, ενώ έχει δημοσιεύσει σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός τέχνης, διδάσκοντας σύγχρονη τέχνη, σχέδιο και θεωρία της τέχνης σε πανεπιστημιακά και σχολικά περιβάλλοντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκαίνια: 28 Απριλίου, 19:00

Χώρος: Stand in Line Art Gallery, Oδός Μετοχίου 6A, 1101 Λευκωσία, Κύπρος

Διάρκεια έκθεσης: έως 19/05

Για περισσότερες πληροφορίες: 99 412000

