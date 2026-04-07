«ὕστερον πρότερον»: Έκθεση της Ρεβέκκας Ευσταθίου στο Φυτώριο
Δημοσιεύθηκε 07.04.2026 10:59
Οι Εικαστικοί Καλλιτέχνες και Θεωρητικοί Τέχνης – φυτωριο προσκαλούν το κοινό στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της Ρεβέκκας Ευσταθίου με τίτλο «ὕστερον πρότερον».

Ο αρχαιοελληνικός όρος ὕστερον πρότερον περιγράφει μια ανατροπή στη χρονική ακολουθία, όπου αυτό που έρχεται μετά εμφανίζεται πριν. Η έκθεση αναπτύσσεται μέσα από έργα που διερευνούν αυτή την αντιστροφή, προτείνοντας τον χρόνο όχι ως γραμμική πορεία αλλά ως πεδίο καθυστερημένης εμφάνισης και μεταβαλλόμενου νοήματος.

Η έκθεση δεν ακολουθεί μια γραμμική ακολουθία, αλλά αναπτύσσεται μέσα από μια αντιστροφή, όπου αυτό που έρχεται μετά εμφανίζεται πριν.

Τα έργα δεν παρουσιάζουν σταθερά νοήματα. Λειτουργούν μέσα από μια καθυστέρηση, μετατόπιση και τη σταδιακή εμφάνιση της αναγνώρισης. 

Αυτό που αρχικά συναντάται μπορεί να παραμένει αδιαφανές, για να μετασχηματιστεί με τον χρόνο, σαν το νόημα να υπήρχε ήδη αλλά να μην ήταν ακόμη προσβάσιμο.

Με αυτή την έννοια, η έκθεση προτείνει μια χρονική συνθήκη όπου η κατανόηση δεν συμπίπτει με την εμπειρία και η αναγνώριση φτάνει εκ των υστέρων, αναδιατάσσοντας αυτό που έχει ήδη ιδωθεί.

Η έκθεση αποτελεί μέρος του open call του φυτωριο, «Minor Gestures take root in the cracks»

Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, 18.00-22.00

Ώρες λειτουργίας: 10.00-13.00 & 17.00-21.00

Διάρκεια έκθεσης: 18–19 Απριλίου 2026

Χώρος έκθεσης: Φυτώριο [Νεχρού 2, Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας]

