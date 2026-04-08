«The Becoming»: Μια οπτικοακουστική εμπειρία στην Αθηένου από την Miss Funky Natty

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 12:15

Η δημιουργός επιστρέφει στο χωριό της για να μοιραστεί το ταξίδι της μέσα από τις συλλογές της, με την επιμέλεια του creative director Αντρέα Καδή.

Η δημιουργός της Miss Funky Natty, Ναταλία Πεχλιβάνη, προσκαλεί το κοινό στην έκθεση της στο χωριό που μεγάλωσε. Με τίτλο «The Becoming», η εκδήλωση δεν είναι μια απλή παρουσίαση των lingerie κομματιών της. Είναι μια οπτικοακουστική εμπειρία, ένα ταξίδι στις συλλογές της και μια κατάθεση ψυχής.

Πότε γίνεται μια γυναίκα; αναρωτιέται η καλλιτέχνις.

Όχι όταν παντρεύεται. Όχι όταν γεννά. Όχι όταν πετυχαίνει στη δουλειά.

Γίνεται στις ήσυχες στιγμές. Στη σιωπή με τις σκέψεις της. Στο άνθισμα που κανείς δεν βλέπει.

Στην ανθεκτικότητα του να σηκώνεται, ξανά και ξανά, χωρίς θεατές.

Γίνεται στο γίγνεσθαι.

Η έκθεση Miss Funky Natty - The Becoming καλεί το κοινό να επιβραδύνει, να αγγίξει υφές, να ακούσει ήχους που αγκαλιάζουν και να νιώσει αυτά που δεν βρίσκουμε πλέον χρόνο να νιώσουμε. Μέσα από μια επιμελημένη εγκατάσταση με φωτισμό, μουσική, αρώματα και εικόνες, οι επισκέπτες θα ταξιδέψουν στον κόσμο της δημιουργού - έναν κόσμο ειλικρινή, αργό, ποιητικό, αληθινό και συναισθηματικό.

Πληροφορίες

Miss Funky Natty - The Becoming

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2026

17:00 - 21:00

Τοποθεσία: Αθηενώ, Αθηένου

Είσοδος ελεύθερη

