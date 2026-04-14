Η θεατρική ομάδα (w)in the margins παρουσιάζει το ψυχολογικό θρίλερ «EASTERMAN» στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 14.04.2026 10:37

Η θεατρική ομάδα (w)in the margins, γνωστή για την ιδιαίτερη προσέγγισή της στο ψυχολογικό θρίλερ, επισκέπτεται τη Λεμεσό την Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, 20:00, παρουσιάζοντας το έργο EASTERMAN στον Πολυχώρο Συνεργείο.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από σενάριο του Anthony Horowitz και παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αγγέλας Κωνσταντινίδου.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο έργο που διερευνά τα όρια της εξουσίας, τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό, τη δύναμη της επιβολής και της ανθυποβολής και την κόκκινη γραμμή της δεοντολογίας στις ιατρικές θεραπείες.

Υπόθεση

Ένας συγγραφέας καταφθάνει στο πιο διαβόητο άσυλο της Αγγλίας, με σκοπό να πάρει συνέντευξη από έναν επικίνδυνο εγκληματία για το επόμενο βιβλίο του. Ωστόσο, τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχε σχεδιάσει…

Ένα θρίλερ γεμάτο ανατροπές, που αφήνει τον θεατή με περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντήσεις, ενώ παράλληλα ενσωματώνει αναπάντεχες στιγμές χιούμορ. Μια παράσταση που απευθύνεται ιδιαίτερα σε λάτρεις του τρόμου και του μυστηρίου.

Διανομή (με σειρά εμφάνισης)

Κωνσταντίνος Μιραλλάης

Θωμάς Μυλωνάς

Αλεξάνδρα Μαρία Παπαδημητρίου

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Αγγέλα Κωνσταντινίδου

Σχεδιασμός & Χειρισμός φωτισμού και ήχου: Κ.Σ. ΗΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΤΔ

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Πολυχώρος Συνεργείο (Ελευθερίας 91, 3042, Λεμεσός)

Ημερομηνία: Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, 20:00

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Επικοινωνία & Κρατήσεις: 97 638710 (SMS: ΟΝΟΜΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΤΟΜΑ)

Το Easterman θα συνεχίσει τις παραστάσεις του στη Λευκωσία, στο Flea Theatre στο Καϊμακλί, στις 24 και 25 Απριλίου 2026, 20:00.