Η ανερχόμενη κιθαρίστρια Edith Pageaud στη Λευκωσία για ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ κιθάρας

Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 14:00

Διακεκριμένη για την ευφάνταστη καλλιτεχνική της προσωπικότητα και την ιδιαίτερη προσέγγισή της στο ρεπερτόριο της κιθάρας, η Γαλλίδα κιθαρίστρια Edith Pageaud έχει αναδειχθεί ταχύτατα σε μία από τις πλέον αξιοσημείωτες νέες παρουσίες της γενιάς της. Νικήτρια σε σπουδαίους διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων ο Διεθνής Διαγωνισμός Drôme de Guitares, ο Διαγωνισμός Ρολάντ Ντιένς «Révélation Guitare Classique», ο Διεθνής Διαγωνισμός Κιθάρας της Φλωρεντίας και ο Διεθνής Διαγωνισμός Κιθάρας του Ρουστ, η Pageaud έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή για τις εντυπωσιακές προσωπικές της διασκευές έργων συνθετών της κλασικής παράδοσης που γράφτηκαν αρχικά για άλλα όργανα.

Η Edith Pageaud θα εμφανισθεί στο The Shoe Factory στη Λευκωσία την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 8:30 μ.μ., στο πλαίσιο του 20ού Φεστιβάλ Κιθάρας EGTA που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, σε ένα συναρπαστικό ρεσιτάλ που αντανακλά το ξεχωριστό της χάρισμα να μεταφέρει τη μουσική των σημαντικότερων συνθετών στο ιδίωμα της κιθάρας – με έργα των Μερτς, Γκλας, Σούμπερτ, Μπίμπερ, Ραχμάνινοφ, Σκαρλάτι, Ραμώ, Καπσμπέργκερ, Πιατσόλα και Τάνσμαν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Γιόχαν Κασπάρ Μερτς ----- Εισαγωγή και Ροντό μπριλάντ, Έργο 11Φίλιπ Γκλας ----- Opening (διασκευή Πέταρ Μιλαδίνοβιτς)

Φραντς Σούμπερτ ----- Aufenthalt (διασκευή Γιόχαν Κασπάρ Μερτς)Χάινριχ Μπίμπερ ----- Πασακάλια σε Σι ελάσσονα (διασκευή Εντίτ Παζώ)

Σεργκέι Ραχμάνινοφ ----- Πρελούδιο σε Ντο-δίεση ελάσσονα (διασκευή Εντίτ Παζώ)

Διάλειμμα

Ντομένικο Σκαρλάτι ----- Σονάτα Κ.466 (διασκευή Εντίτ Παζώ)

Ζαν-Φιλίπ Ραμώ ----- Ταμπουρίνο (διασκευή Εντίτ Παζώ)

Τζοβάνι Τ. Καπσμπέργκερ ----- Πασακάλια (διασκευή Εντίτ Παζώ)

Άστορ Πιατσόλα ----- Oblivion (διασκευή Ρολάν Ντιάνς)

Αλεξάντρ Τάνσμαν ----- Πασακάλια

Η Edith Pageaud (Εντίτ Παζώ) είναι Γαλλίδα κλασική κιθαρίστρια, καθηγήτρια και διεθνής σολίστ. Σπούδασε στο Παρίσι υπό τον Ζεράρ Αμπιτόν, όπου απέκτησε το Diplôme d’Études Musicales σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έπειτα από σπουδές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο, αφοσιώθηκε πλήρως στη μουσική και απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Drôme de Guitares (2022), στον Διαγωνισμό Ρολάντ Ντιένς «Révélation Guitare Classique» στη Γαλλία (2023), στον Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας της Φλωρεντίας στην Ιταλία (2023) και στον Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας του Ρουστ στην Αυστρία (2024).Η Pageaud είναι φημισμένη πρωτίστως για το ιδιαίτερο ρεπερτόριό της και για τις πρωτότυπες διασκευές της σε έργα συνθετών όπως Ραχμάνινοφ, Μπίμπερ, Σκαρλάτι και Σκριάμπιν, καθώς και για τη χρήση της σκορδατούρας, προκειμένου να εξερευνήσει το χαμηλότερο φάσμα του οργάνου. Η Edith Pageaud υποστηρίζεται από τη σπουδαία εταιρεία χορδών Knobloch, και εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & BOX OFFICE:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 | The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)

Εισιτήρια: €20 / €15 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος