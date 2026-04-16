Άννα Γιαγκιώζη και «Τούτες ένει» στη σκηνή του Downtown Live

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 09:10

Ή αλλιώς; Η Νωαίνα, η Άντρεα Μαύρου και η Άννα Χρυσάνθου συναντιούνται επί σκηνής και αποφασίζουν να φτιάξουν τη φάση αλλιώς. Καλεσμένη τους η εξαιρετική Άννα Γιαγκιώζη!

Τέσσερις καλλιτέχνιδες με εντελώς διαφορετικά μουσικά background, που όμως συναντιούνται στην ανάγκη για έκφραση, για ελευθερία, επικοινωνία και μοίρασμα. Μαζί τους μια μπαντάρα που δεν σηκώνει αμφισβήτηση:

Ιούλιος Γεωργακόπουλος κρουστά / τύμπανα

Δημήτρης Παναγή ηλεκτρική / ακουστική κιθάρα

Γιώργος Πασμάς μπουζούκι, κιθάρα Αντώνης Πάφιος κλαρίνο / σαξόφωνο, Αλέξ Στυλιανίδης μπάσο / φωνή,

Το πρόγραμμα κινείται από ρεμπέτικα και λαϊκά μέχρι έντεχνα, ροκ και ποπ ροκ, χωρίς ταμπέλες και χωρίς πρέπει. Τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, τραγούδια από τα προσωπικά τους βιώματα, ιδιαίτερες διασκευές και τραγούδια που μας μεγάλωσαν, ή που απλώς μας κάνουν να θέλουμε να τραγουδήσουμε μαζί.

Μαζευτείτε. «Τράβα καρέκλα να τραουδήσεις τζαι εν να περάσουμεν καλά»

Λίγα λόγια για τις τρεις:

Νωαίνα Απρόβλεπτη και ωμή, κινείται άνετα από το ροκ μέχρι την ποπ, πάντα με προσωπικό στίγμα.

Άντρεα Μαύρου Ηθοποιός, ερμηνεύτρια, ανήσυχη και ανοιχτή στον πειραματισμό, φέρνει στη σκηνή ευαισθησία και δύναμη. Πιστεύει στην παρέα και στις στιγμές που γεννιούνται αυθόρμητα. Αγαπά τις ιστορίες που λέγονται με σώμα και φωνή, χωρίς ωραιοποιήσεις.

Άννα Χρυσάνθου Με παρουσία στο έντεχνο ροκ τραγούδι, δίνει έμφαση στην αφήγηση και στο συναίσθημα, με μια δημιουργική παρουσία, με ευαισθησία και δυναμισμό. Για την Άννα, κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Πειραματίζεται με τη συλλογική εμπειρία του live.

«ΤΟΥΤΕΣ ΕΝΕΙ» *Καλεσμένη η Άννα Γιαγκιώζη

Πέμπτη 16 Aπριλίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30

Έναρξη: 21.00

Eίσοδος: 10ευρώ

Κρατήσεις: 99810011