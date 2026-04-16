Mountains on Stage: Tο διεθνές φεστιβάλ ορεινού κινηματογράφου έρχεται στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 13:00

Το Mountains on Stage, το διεθνές φεστιβάλ ορεινού κινηματογράφου που εδώ και 13 χρόνια ταξιδεύει σε περισσότερες από 20 χώρες, έρχεται για πρώτη φορά στη Λευκωσία, φέρνοντας στις 7 Μαΐου 2026 μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.

Ξεκινώντας το 2013, το φεστιβάλ περιοδεύει σε δεκάδες χώρες και εκατοντάδες πόλεις, παρουσιάζοντας μια επιμελημένη επιλογή ταινιών αφιερωμένων στα ορεινά σπορ και την περιπέτεια, όπως η αναρρίχηση, το σκι, η ορειβασία, το trail running και το paragliding.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά τοπία (αν και αυτά αφθονούν), αλλά κυρίως οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την περιπέτεια. Οι ταινίες ακολουθούν συχνά αθλητές και εξερευνητές που δοκιμάζουν τα όριά τους, διαχειρίζονται τον φόβο, την απώλεια, τη φιλοδοξία ή τη συνεργασία, σε ακραία περιβάλλοντα.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται συνήθως δύο φορές τον χρόνο (χειμερινή και θερινή έκδοση) και λειτουργεί σαν ένας «κινητός κινηματογράφος», φέρνοντας τον κόσμο των βουνών στο αστικό κοινό.

Τέσσερις αυθεντικές, καθηλωτικές ταινίες μάς ταξιδεύουν από τα άγρια τοπία της Παταγονίας μέχρι τα εμβληματικά βράχια του Yosemite. Από απαιτητικές αλπικές διαδρομές μέχρι πτήσεις με παραπέντε πάνω από εντυπωσιακά βουνά, οι ιστορίες αυτές αποτυπώνουν το πάθος για εξερεύνηση και την ακαταμάχητη έλξη των κορυφών.

Ταινίες:

Why I Fly: Αγγλικά, αγγλικοί υπότιτλοι

Queen Swing: Αγγλικά και Γαλλικά, αγγλικοί υπότιτλοι

Patagonian Chimeras: Γαλλικά, αγγλικοί υπότιτλοι

The Cherry on the Cake: Αγγλικά, αγγλικοί υπότιτλοι

Οι πρωταγωνιστές δεν είναι ηθοποιοί, είναι αληθινοί άνθρωποι: αναρριχητές, αθλητές και λάτρεις της φύσης που κυνηγούν τα όνειρά τους στα πιο απομακρυσμένα και μαγευτικά μέρη του πλανήτη. Μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές, αναδεικνύονται η δύναμη της φιλίας, η αξία της ομαδικότητας και το θάρρος να ξεπερνάς τα όριά σου θυμίζοντάς μας ταυτόχρονα το υπέροχο αίσθημα του να είσαι στα βουνά.

Πότε και που: 7 Μαΐου 2026, στο Pantheon Cinema στη Λευκωσία.

