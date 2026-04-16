GREEN STEPS 2026: Παράσταση χορού και ζωντανής μουσικής για παιδιά και οικογένειες

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 14:00

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας παρουσιάζει το πρόγραμμα Green Steps 2026, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον χορό με την οικολογική ευαισθητοποίηση, απευθυνόμενη σε παιδιά ηλικίας 5–11 ετών και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, διοργανώνεται μια site-specific παράσταση χορού και ζωντανής μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 10:00, στο Πάρκο Αθαλάσσας.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από το «Wood Wide Web», το αόρατο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ φυτών και δέντρων, και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη βαθιά διασύνδεση της φύσης. Μέσα από την κίνηση και τη μουσική, ζωντανεύει ένας κρυμμένος κόσμος συνεργασίας και αλληλεξάρτησης, ενθαρρύνοντας το κοινό να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον.

Εμπνευσμένη από τους ρυθμούς και τα μοτίβα του δάσους, η παράσταση λειτουργεί ως ένα βιωματικό ταξίδι που καλλιεργεί την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η Ζωή Γιωργαλλή

Η χορογραφία φέρει την υπογραφή της Ζωής Γιωργαλλή, σε συνεργασία με τις χορεύτριες, ενώ τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο William Scott. Συμμετέχουν επί σκηνής οι χορεύτριες Ελισάβετ Παναγιώτου και Γεωργία Κωνσταντίνου, καθώς και οι μουσικοί William Scott και Ulaş Öğüç.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προκράτηση θέσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/eNoFQvRcrLyzVnPY7

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

10:00–10:30: Εγγραφές και συγκέντρωση

10:30–11:15: Παράσταση

11:15: Σνακς, ελεύθερο παιχνίδι και συζήτηση

Τοποθεσία

Πάρκο Αθαλάσσας (πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο) https://maps.app.goo.gl/X1qjtcRnCTvBWk3G9

Οι επισκέπτες καλούνται να κατευθυνθούν από τον χώρο στάθμευσης προς το πάρκο/γέφυρα και να αναζητήσουν το πανό Green Steps. Συνιστάται η μεταφορά κουβερτών πικνίκ για πιο άνετη παρακολούθηση της παράστασης.