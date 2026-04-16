Η θεατρική ομάδα Tabula Rasa ανεβάζει την «Μαντάμ Σουσού»

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 15:00

Η θεατρική ομάδα Tabula Rasa επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή με την πέμπτη της παραγωγή, παρουσιάζοντας τη διαχρονική και αγαπημένη κωμωδία «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά.

Ένα έργο-καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, γεμάτο σαρκασμό, χιούμορ και καυστική σάτιρα, αφηγείται την ξεκαρδιστική αλλά και βαθιά ανθρώπινη ιστορία μιας γυναίκας που αρνείται να αποδεχτεί την πραγματικότητά της και ονειρεύεται μια ζωή γεμάτη πλούτη, πολυτέλεια και κοινωνική καταξίωση.

Με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο αλλά και φρέσκια σκηνική ματιά, η ομάδα Tabula Rasa επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονικότητα των θεμάτων του έργου, φωτίζοντας τις ψευδαισθήσεις, τις φιλοδοξίες και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης.

Η παράσταση αποτελεί την 5η παραγωγή της ομάδας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη δημιουργικό βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία.

Σκηνοθεσία-Μουσική Επιμέλεια: Ελένη Αντωνίου

Σκηνικά: Ορέστης Μαραγκός

Χορογραφίες: Κάλια Χατζηττοφή

Κοστούμια: Θεατρική Ομάδα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Κυριάκος Σιαμπτάνης

Κατασκευή Σκηνικού: Θεράπων Θεράπoντος

Σχεδιασμός Αφίσας - Γραφικά: Μαρία Βασιλείου

Ήχος: Αγάθη Μέλιου

Προβολές: Γιώργος Μιχαηλίδης

Λαμβάνουν μέρος με αλφαβητική σειρά:

Μαριάννα Αγγελή - Κατίνα / ΚιτσομήτρουΛάμπρος Θεοδώρου - ΠαναγιωτάκηςΜάριος Κέρκες - Τζών / ΛεόΟρέστης Μαραγκός - Σταθόπουλος / ΚοκόςΜαρία Μήτσαρου - ΣοφούλαΆντρη Παύλου - Μαντάμ ΣουσούΑντρέας Τσακκιστός - Μηνάς Καντακουζηνός

Κρατήσεις: 96481101

Εισιτήρια: €12