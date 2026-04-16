4η Διάλεξη εις μνήμην Λέλλου Δημητριάδη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας: «Φάκελος ΡΙΚ και ιστορική μνήμη: οι τουρκοκυπριακοί θύλακες»

Δημοσιεύθηκε 16.04.2026 16:00

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και της Λεβεντείου Πινακοθήκης διοργανώνουν σειρά διαλέξεων εις μνήμην Λέλλου Δημητριάδη (3.2.1933 - 9.4.2022), του Δημάρχου Λευκωσίας (1971-2001) που πρωτοστάτησε για μια ενωμένη πόλη. Η θεματική των διαλέξεων συνδέεται με τη πολυσυζητημένη βιωματική έκθεση Sector 2: Λευκωσία του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας (10.1.2025 - 17.6.2026), η οποία, μέσα από μια καινοτόμο μουσειολογική προσέγγιση και εμπειρία, ξετυλίγει την ιστορία της Πράσινης Γραμμής, της γραμμής που εξακολουθεί να διαχωρίζει την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η τέταρτη διάλεξη της σειράς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, 19:30-20:30, σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, με τίτλο: «Φάκελος ΡΙΚ και ιστορική μνήμη: οι τουρκοκυπριακοί θύλακες». Η ομιλία εστιάζει σε αδημοσίευτο υλικό που εντοπίστηκε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ κυρίου Θανάση Τσώκου και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους τουρκοκυπριακούς θύλακες πριν από το 1974.

Οι τουρκοκυπριακοί θύλακες ήταν περιοχές όπου παρέμενε συγκεντρωμένος ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός ύστερα από τα γεγονότα του 1963 και τη χάραξη της Πράσινης Γραμμής λόγω των πολιτικών συγκρούσεων και της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των κοινοτήτων.

Όπως αναφέρει ο ομιλητής της διάλεξης κύριος Θανάσης Τσώκος, Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, η πρωτογενής αυτή έρευνα φωτίζει άγνωστες πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας μέσα από μαρτυρίες και ντοκουμέντα, διερευνώντας την προσπάθεια στρατηγικού ελέγχου ορισμένων περιοχών από Τούρκους εξτρεμιστές, καθώς και την επικοινωνία Τουρκοκυπρίων με το ΡΙΚ. Το θέμα ενισχύει την κατανόηση ιστορικών γεγονότων και συμβάλλει στην τεκμηριωμένη αναπαράσταση της μνήμης.

Δυνατότητα επίσκεψης στην έκθεση Sector 2: Λευκωσία

Επισημαίνεται πως την ημέρα της διάλεξης η έκθεση Sector 2: Λευκωσία θα παραμείνει ανοιχτή από τις 18:30 έως τις 19:30, προσφέροντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να την επισκεφθούν. Επιπρόσθετα, την ημέρα αυτήν το κοινό θα μπορεί να αποκτήσει τον εμπεριστατωμένο κατάλογο της έκθεσης με 20% έκπτωση.

Κρατήσεις απαραίτητες

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για τη θεματική της διάλεξης και του περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη κράτηση θέσεων τηλεφωνικώς (+357 22661475) ή μέσω email (rsvp@leventismuseum.org.cy).