«Τόπος Μνήμης»: Ο ΘΟΚ φέρνει τη λογοτεχνία σε διάλογο με την Ιστορία

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 13:00

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) τιμά την 71η επέτειο από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955–1959) μέσα από την παράσταση αναλογίου «Τόπος Μνήμης», ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο με δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας.

Η παράσταση βασίζεται στη νουβέλα «Κλειστές πόρτες» του Κώστα Μόντη (1964) και στο ποιητικό αφήγημα «Κυπριακή συμφωνία» του Θοδόση Πιερίδη (1956), τα οποία παρουσιάζονται μέσα από μια δραματουργική σύνθεση που αναδεικνύει τη βαθιά τους σύνδεση με την ιστορική μνήμη και το ίδιο το γεγονός του Αγώνα.

Σκηνές, αποσπάσματα και σπαράγματα λόγου από τη νουβέλα «Κλειστές πόρτες» του Κώστα Μόντη (εκδ. 1964) και το ποιητικό αφήγημα «Κυπριακή συμφωνία» (εκδ. 1956) του Θοδόση Πιερίδη παρουσιάζονται υπό μορφήν θεατρικού αναλογίου, σε δραματουργική σύνθεση της Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά και του Φώτη Φωτίου και σε σκηνοθεσία της πρώτης.

Το νέο αυτό πολυφωνικό αφήγημα συμπλέκει δύο διαφορετικούς λόγους, της πεζογραφίας και της ποίησης, φωτίζοντας συγχρόνως τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του Αγώνα και τις απλές, μικρές στιγμές της εξεγερμένης κοινωνίας. Η φορτισμένη αφήγηση ενός δεκαπεντάχρονου έφηβου στο έργο του Μόντη συνδιαλέγεται με τον ηλεκτρισμένο λυρισμό του Πιερίδη, που τραγουδά τις πανανθρώπινες αξίες του κόσμου της Κύπρου. Δύο βαθιά προσωπικές, εξομολογητικές καταθέσεις, οι οποίες λειτουργούν ως τεκμήρια μνήμης μιας κρίσιμης ιστορικής περιόδου, αποτυπώνοντας τις κοινωνικές και ιδεολογικές διαστάσεις της.

Με τη συνοδεία ενός μουσικού επί σκηνής και, επιπλέον, με ζωντανή κινηματογράφηση, βιντεοπροβολές και σκηνογραφικές νύξεις, η σκηνοθέτρια κατευθύνει τις αναγνώσεις των τεσσάρων ηθοποιών, προτείνοντας μια εμπειρία καθαρής ακρόασης του κειμένου, που αναδεικνύει τόσο τη λογοτεχνική αξία των δύο έργων όσο και το άνοιγμά τους στο παρόν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δραματουργία: Φώτης Φωτίου, Μαρία Μανναρίδου Καρσερά

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου Καρσερά

Σκηνογραφία: Χάρης Καυκαρίδης

Μουσική / Μουσική διδασκαλία / Μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Κουτής

Σχεδιασμός βιντεοπροβολών & ζωντανή κινηματογράφηση: Ανδρέας Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτριας: Φώτης Φωτίου

Επί σκηνής: Νίκη Δραγούμη, Ανδριανή Νεοκλέους, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Φώτης Φωτίου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους»

Παρασκευή 24 Απριλίου | 20:00

Σάββατο 25 Απριλίου | 20:00

Κυριακή 26 Απριλίου | 18:00 & 20:00

Τρίτη 28 Απριλίου | 20:00

Τετάρτη 29 Απριλίου | 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων μέσω της ιστοσελίδας: www.thoc.org.cy