«Η Γοητεία του Ορατού»:Έκθεση Ζωγραφικής Σίλιας Φιλίππου στην Γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 17:00

Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της καταξιωμένης Κύπριας καλλιτέχνιδας Σίλιας Φιλίππου με τίτλο «Η Γοητεία του Ορατού», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 19:00, στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Η έκθεση εντάσσεται στη μακρόχρονη και συνεπή εικαστική πορεία της καλλιτέχνιδας, η οποία ζει και εργάζεται στην Αθήνα, διατηρώντας παράλληλα ενεργή παρουσία και ισχυρούς δεσμούς με την κυπριακή καλλιτεχνική σκηνή. Γεννημένη στη Λευκωσία, η Σίλια Φιλίππου σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο εργαστήριο του Νίκου Κεσσανλή (1984–1989), ενώ προηγήθηκαν σπουδές στη σχολή Βακαλό (1977–1980). Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε., του Ε.ΚΑ.ΤΕ. και του ΕΙ.ΚΑ.

Με σημαντική παρουσία σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και διεθνώς, και με έργα σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, η Φιλίππου έχει διαμορφώσει ένα διακριτό εικαστικό ιδίωμα, όπου κυριαρχούν η δύναμη του χρώματος και η ποιητική προσέγγιση της φύσης.

Η νέα αυτή ενότητα έργων αποτελεί φυσική εξέλιξη της καλλιτεχνικής της διαδρομής, συνεχίζοντας τον διάλογο με θεματικές που έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες ενότητες, όπως οι «Όψεις και Απόψεις». Στο έργο της, η φύση δεν λειτουργεί ως απλή αναπαράσταση, αλλά ως φορέας συναισθηματικής έντασης και εσωτερικής ενέργειας. Το χρώμα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή, μετατρέποντας την οπτική εμπειρία σε μια βαθιά βιωματική διαδικασία.

Όπως επισημαίνει ο Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Γιάννης Κολοκοτρώνης, η ζωγραφική της Φιλίππου «αποτελεί έναν ύμνο στο φως και στη χαρά της ζωής», όπου η αισθαντικότητα και οι παλμικές δονήσεις των χρωμάτων δημιουργούν ισχυρούς κραδασμούς στην όραση και ανανεώνουν τη σχέση του θεατή με το φυσικό τοπίο.

Η έκθεση «Η Γοητεία του Ορατού» προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία αισθητικής απόλαυσης και εσωτερικής ανάτασης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της ζωγραφικής να μετασχηματίζει την πραγματικότητα μέσα από το φως, το χρώμα και τη ματιά του καλλιτέχνη.

Εγκαίνια: 24 Απριλίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: 24 Απριλίου – 15 Μαΐου 2026

Χώρος: Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075.- Τηλ. 22762605.

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 10.30-12.45 π.μ. Δευτέρα - Παρασκευή, 5.30 – 8.00 μ.μ.

