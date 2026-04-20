«Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας»: Παρουσίαση επαυξημένης έκδοσης

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 11:30

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου (ΣΑΦΕΓΑ) παρουσίαζει την επαυξημένη έκδοση του βιβλίου της Μαρίνας Σχίζα, «Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας».

Η έκδοση «Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας» της Μαρίνας Σχίζα καταγράφει και αναδεικνύει την πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα της Αμμοχώστου, φωτίζοντας τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου της Κύπρου μέχρι το 1974. Μέσα από αρχειακό υλικό, μαρτυρίες και τεκμήρια, το βιβλίο χαρτογραφεί τη συμβολή καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και θεσμών, ανασυνθέτοντας τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης που συνεχίζει να εμπνέει.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, στις 6:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία (Γραφεία Αγίας Παρασκευής).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του ΣΑΦΕΓΑ, κ. Κώστα Ιακώβου, και την Έντιμη Υφυπουργό Πολιτισμού, δρα Βασιλική Κασσιανίδου. Την έκδοση θα παρουσιάσει ο πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού και Διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, δρα Γιάννης Τουμαζής, ενώ θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τη συγγραφέα, κα Μαρίνα Σχίζα.

Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου 60 λεπτά και θα ακολουθήσει δεξίωση.

Για πληροφορίες και επιβεβαίωση παρουσίας έως τις 20 Απριλίου 2026, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99617242 ή στο email safega0874@gmail.com.