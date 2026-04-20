Επιστρέφει για 5η χρονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα

Δημοσιεύθηκε 20.04.2026 12:45

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα (Film Festival on Diversity – FFD) 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, αποτελώντας μια δυναμική διεθνή πολιτιστική πρωτοβουλία που προάγει τη διαφορετικότητα, την ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από τον κινηματογράφο και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Center for Social Innovation (CSI) και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Α’ Εξάμηνο 2026), του Δήμου Λευκωσίας, της Ένωσης Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ε.Ε. (EUNIC), της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 15 Μαΐου 2026, με προβολές και δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει την πολυγλωσσία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις, να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να δημιουργήσει ανοιχτούς χώρους συνάντησης, όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί ως αφετηρία για προβληματισμό, ανταλλαγή και κατανόηση.

Η φετινή διοργάνωση υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με πρεσβείες, πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς, ενισχύοντας τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και τη διπλωματία μέσω της τέχνης. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν η Πρεσβεία της Ελλάδας, η Πρεσβεία της Ισπανίας, η Πρεσβεία της Γαλλίας, η Πρεσβεία της Σουηδίας, η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο, το Ukrainian Cultural Center “Obiimy” καθώς και οι οργανισμοί RESET και MITRA. Το Φεστιβάλ υποστηρίζεται, επίση, από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού.

Η Ημέρα Έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2026, 19:30, στο ARTos House (Λευκωσία), με την προβολή της ταινίας «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα, η οποία αποτέλεσε την ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ.

Το Φεστιβάλ διατηρεί έναν ζεστό, προσβάσιμο και κοινοτικό χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή του κοινού μέσα από προβολές που συχνά συνοδεύονται από συζητήσεις. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη συνεργασία και στη συν-δημιουργία, αναδεικνύοντας ότι η πολιτιστική δράση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από ιδέες, ανθρώπους και συνέργειες.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη με κράτηση θέσης εδώ: https://forms.office.com/e/b3KGxCGQJ0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

8 Μαΐου – ARTos House (Αγ. Ομολογητών 64, 1010, Λευκωσία) 19:30 Έναρξη από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια 19:45 Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο 20:00 Φόνισσα, της Εύας Νάθενα Διάλειμμα με κρασί & τσιμπήματα

9 Μαΐου – ARTos House (Αγ. Ομολογητών 64, 1010, Λευκωσία) 19:30 Καλωσόρισμα από τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Manish Manish 19:45 Dangal, του Nitesh Tiwari Ινδικός μπουφές

10 Μαΐου – Αμφιθέατρο Πλατείας Ελευθερίας (Λευκωσία) 19:45 Καλωσόρισμα από την Πρέσβειρα της Ισπανίας στην Κύπρο, κα Mercedes Alonso Frayle 20:00 Campeones, του Javier Fesser

11 Μαΐου – Ινστιτούτο Κύπρου (Κων. Καβάφη 20, 2121, Αγλαντζιά - Λευκωσία) 18:30 Καλωσόρισμα από την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο, κα Clélia Chevrier Kolačko 18:40 Καλωσόρισμα από τον Πρέσβη της Σουηδίας στην Κύπρο, κ. Martin Hagström 18:45 Fanon, του Jean-Claude Barny

21:00 Historjá - Stygn för Sápmi, του Thomas Jackson

12 Μαΐου – Κασκαντέρ (Ολύμπιας 6, 2566, Λύμπια) 20:00 Παύση, της Τώνιας Μισιαλή 21:40 Συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Τώνια Μισιαλή Ποτά και snacks

13 Μαΐου – Ukrainian Cultural Center "Obiimy"(Γρηγόρη Αυξεντίου 12, 6016, Λάρνακα) 19:00 Cuba and Alaska, του Yegor Troyanovsky +Διάλειμμα με κρασί & τσιμπήματα

14 Μαΐου – CSI Terrace (Ρηγαίνης 62, 1010, Λευκωσία) 20:00 Shadows, του Rand Beiruty 20:15 Tug of War, του Amil Shivji

15 Μαΐου – CSI Terrace (Ρηγαίνης 62, 1010, Λευκωσία)

20:00 Our Βread, της Oleksandra Fogh

Εργαστήρι γνωριμίας με διαφορετικά είδη ψωμιού απ’ όλο τον κόσμο

+ Προβολές σε σχολεία 11 με 15 Μαΐου. Δήλωση συμμετοχής (δωρεάν) για σχολεία εδώ: https://forms.office.com/e/fPpsgnJrcr

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ffdcyprus.com