Ο πρωτοπόρος της video art Bill Viola στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 10:35

Η έκθεση «Unspoken» στο PSI Foundation στη Λεμεσό εξερευνά τη σιωπή, τη μεταμόρφωση και την ανθρώπινη εμπειρία

Το PSI Foundation στη Λεμεσό εγκαινιάζει στις 24 Απριλίου 2026 μια σημαντική έκθεση έργων του Αμερικανού πρωτοπόρου της video art, Bill Viola, παρουσιάζοντας μια επιλογή εμβληματικών έργων από ολόκληρη την πορεία του. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του PSI Foundation.

Η έκθεση Bill Viola. Unspoken ανατέθηκε από το PSI Foundation και επιμελήθηκε ο Επικεφαλής Επιμελητής του, Dimitri Ozerkov, σε στενή συνεργασία με το Bill Viola Studio. Περιλαμβάνει σημαντικά έργα που καλύπτουν πέντε δεκαετίες δημιουργίας του καλλιτέχνη, μεταξύ των οποίων τα The Greeting (1995), Three Women (2008), The Dreamers (2013) και Martyrs (2014).

Bill Viola, Photo by: Kira Perov © Bill Viola Studio

Ο Viola, του οποίου η καλλιτεχνική πρακτική ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, θεωρείται ευρέως μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της video art. Το έργο του βασίζεται στη βραδύτητα και τον στοχασμό, αντί της ταχύτητας και του θεάματος, αντλώντας έμπνευση από φιλοσοφικές και πνευματικές παραδόσεις — ιδιαίτερα από τη βουδιστική σκέψη — για να διερευνήσει θέματα όπως η γέννηση και ο θάνατος, η μεταμόρφωση και η υπέρβαση. Οι στοιχειακές δυνάμεις — το νερό, η φωτιά, ο αέρας και η γη — επανεμφανίζονται στο έργο του ως μεταφορές της ανθρώπινης κατάστασης.

Ο τίτλος Unspoken αναφέρεται σε ό,τι αντιστέκεται στη λεκτική έκφραση αλλά παραμένει παρόν μέσα από την εικόνα και την εμπειρία, με τα έργα του Viola να λειτουργούν ως μια μορφή σιωπηλής οπτικής επικοινωνίας που διαπερνά πολιτισμούς.

Η παρουσίαση της έκθεσης στην Κύπρο προσδίδει μια επιπλέον διάσταση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το νησί, ως τόπος που ιστορικά χαρακτηρίζεται από μεταβάσεις, διασταυρώσεις και πολυεπίπεδες ταυτότητες, προσφέρει ένα ιδιαίτερα πρόσφορο πλαίσιο για τη διερεύνηση της έννοιας της μεταιχμιακότητας στο έργο του Viola — ιδιαίτερα μέσα από τη συχνή χρήση του νερού ως μέσου μετάβασης, στοχασμού και αναγέννησης, στοιχείο που αντηχεί στις πολιτισμικές και μυθολογικές αφηγήσεις της Κύπρου.

Κατάλογος της έκθεσης θα διατίθεται στο PSI Foundation. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 24 Απριλίου, στις 20:00, στο PSI Foundation, Συνεργατισμού 27, 3010, Λεμεσός.