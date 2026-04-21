Έρχεται το Πρώτο Φεστιβάλ Αναγεννητικής Γεωργίας «Go Regenerative»

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 11:40

Το πρώτο φεστιβάλ αναγεννητικής γεωργίας στην Κύπρο, «Go Regenerative», θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, φέρνοντας κοντά αγρότες, οικογένειες, ακαδημαϊκούς και φίλους της βιωσιμότητας για μια ημέρα γεμάτη γνώση, γεύσεις και διαδραστικές εμπειρίες.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, και θα διεξαχθεί από τις 10:00 έως τις 15:00 στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου στη Λευκωσία.

Ένα Φεστιβάλ με Επίκεντρο τη Βιωσιμότητα

Το «Go Regenerative στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την αναγεννητική γεωργία — μια προσέγγιση καλλιέργειας που αποκαθιστά την υγεία του εδάφους, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και ενδυναμώνει τα τοπικά συστήματα τροφίμων — προσφέροντας παράλληλα μια ελκυστική και προσβάσιμη εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

«Το φεστιβάλ αυτό έχει στόχο να επανασυνδέσει τους ανθρώπους με τη γη που μας θρέφει», ανέφερε εκπρόσωπος του Cyprus Environment Foundation. «Η αναγεννητική γεωργία δεν είναι απλώς μια μέθοδος καλλιέργειας· είναι μια νοοτροπία που ενώνει την παράδοση, την καινοτομία και την κοινότητα. Μέσα από το ‘Go Regenerative’, επιδιώκουμε να εμπνεύσουμε άτομα, οικογένειες και επιχειρήσεις στην Κύπρο να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η τροφή και να γίνουν μέρος ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.»

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως:

Γευσιγνωσίες ελαιολάδου

Αγορά με προϊόντα αναγεννητικής γεωργίας

Ακαδημαϊκές παρουσιάσεις

Live kitchen με φρέσκα, τοπικά προϊόντα

Ξεναγήσεις σε πιλοτικό χώρο αναγεννητικής καλλιέργειας

Παιδικές δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παιχνίδια

Φαγητό, ποτά και μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη, με όλες τις δραστηριότητες ανοιχτές για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Cyprus Environment Foundation.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας “TUI Field to Fork Cyprus“, η οποία υποστηρίζεται από το TUI Care Foundation και υλοποιείται από το Cyprus Environment Foundation σε συνεργασία με το KES College και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.