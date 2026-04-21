Η Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ στο Ριάλτο με τους Chunky Funky & Soulful Groove Collective

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 13:00

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ —την παγκόσμια πρωτοβουλία που καθιέρωσε η UNESCO τιμώντας τη τζαζ ως μια ζωντανή, ανοιχτή γλώσσα ελευθερίας, διαλόγου και πολιτισμικής ανταλλαγής—οι Chunky Funky & Soulful Groove Collective εμφανίζονται ζωντανά στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στις 20:30, σε μια συναυλία που παρουσιάζει τη σύγχρονη τζαζ στην πιο άμεση και ζωντανή της εκδοχή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο ως μια παγκόσμια αναγνώριση της τζαζ όχι μόνο ως μουσικού είδους, αλλά ως πολιτισμικής δύναμης που ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα, γλώσσες και κουλτούρες. Υπό την αιγίδα της UNESCO, η ημέρα αναδεικνύει τον ρόλο της τζαζ ως πεδίο διαλόγου, συμπερίληψης και δημιουργικότητας, μέσα από συναυλίες και δράσεις που πραγματοποιούνται σε μεγάλα πολιτιστικά κέντρα αλλά και τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συναυλία στο Θέατρο Ριάλτο εντάσσεται σε έναν διεθνή καμβά εκδηλώσεων που τιμούν τη ζωντάνια και τη συνεχή εξέλιξη της τζαζ σήμερα. Δύο δημιουργικά σχήματα—οι Chunky Funky και οι Soulful Groove Collective (SGC)—συμπράττουν επί σκηνής σε μια ενιαία, εξελισσόμενη μουσική αφήγηση που αντικατοπτρίζει το πνεύμα της ημέρας: συνεργασία, αυθορμητισμός και μουσική επικοινωνία χωρίς όρια.

Η συναυλία κινείται σε καθαρά jazz διάθεση, με έμφαση στο groove, τον αυτοσχεδιασμό και τη ζωντανή ενέργεια της στιγμής. Ξεκινά με το τρίο των Chunky Funky, σε έναν πιο λιτό και άμεσο ήχο που θέτει από νωρίς τον ρυθμό και τη διάθεση της βραδιάς. Στη συνέχεια, οι Soulful Groove Collective (SGC) ανεβαίνουν στη δίνοντας περισσότερη ένταση και χρώμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, τα δύο σχήματα συνδέονται οργανικά, κρατώντας το κοινό μέσα σε μια συνεχόμενη ροή jazz, ρυθμού και αυτοσχεδιασμού, με τη μουσική να εξελίσσεται αυθόρμητα και ζωντανά.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση της παράστασης από: Unesco International Jazz Day Cyprus 2026 - Live from Rialto Theatre

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήρια: € 15 / 12

Κλείστε εισιτήρια online: https://rialto.interticket.com/program/chunky-funky-soulful-groove-collective-3363

Τηλ. κρατήσεων: 77 77 77 45 (Δευτ.–Παρ., 10:00–15:00) , Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός, Κύπρος