Rehearsals in Placemaking:Ένα διεπιστημονικό πρότζεκτ που εγκαινιάζει το πρόγραμμα 2026 του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 14:00

Το Rehearsals in Placemaking εγκαινιάζει το πρόγραμμα του 2026 του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια ομαδική έκθεση και μια διαδικασία επανακατοίκησης του κελύφους της αποθήκης. Το πρότζεκτ προσεγγίζει τον τόπο και την καλλιτεχνική πρακτική ως δράση, κίνηση και εργασία — ως δυνάμεις που υπερβαίνουν την έννοια της αποκατάστασης μέσα από μια δέσμευση στην καθημερινότητα ως κοινωνικό πεδίο μετασχηματιστικής «πρόβας».

Αντλώντας από μεθοδολογίες αυτο-οργάνωσης, η πρόβα προτείνεται ως τρόπος άσκησης κριτικών μορφών δημιουργίας, σκέψης και συλλογικής συνύπαρξης σε εποχές ρήξης και οικολογικής κρίσης.

Μέσα από μια ακολουθία χειρονομιών και «παρτιτούρων», το πρότζεκτ φέρνει κοντά μια διεπιστημονική συνάντηση δεκαπέντε καλλιτεχνικών προτάσεων. Καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημιουργοί που κινούνται ανάμεσα σε κείμενο, βίντεο, ήχο, γλυπτική, performance, επιτόπιες εγκαταστάσεις, σχέδιο, αρχειακές πρακτικές και δημόσιες παρεμβάσεις, προσεγγίζουν τη δημιουργία τόπου ως μια εντοπισμένη και σχεσιακή πράξη. Η έκθεση αγκαλιάζει τις καλλιτεχνικές πρακτικές ως τρόπους διαμόρφωσης του «γίγνεσθαι» — ταυτόχρονα υποθετικούς, ποιητικούς και πρακτικούς.

Σε μια εποχή όπου ο τόπος περιορίζεται ολοένα και περισσότερο, το πρότζεκτ θέτει το ερώτημα πώς ο δημόσιος χώρος, τα αποσπάσματά του και η πόλη συνολικά μπορούν να επαναδιεκδικηθούν και να επανανοηματοδοτηθούν ως κοινό αγαθό, πέρα από τη χρηματικοποίηση της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, επιχειρεί να φανταστεί τον πολιτιστικό χώρο ως μια υποδομή συναισθήματος και μαγείας, και να διερευνήσει πώς αυτή μπορεί να συντηρηθεί μέσα από την καθημερινότητα και τη συλλογικότητα.

Επιμέλεια: Μαρίνα Χριστοδουλίδου

Συμμετέχουν: Jafra Abu Zoulouf | Ria Alexandrou | ANBAU | Angela Ioannidou | Kalaqs | Loizos Olympios | Belinda Papavasiliou | Eva Papavasiliou | Marios Pavlou | Maria Petrides | Suzana Phialas | Phivos Philitas | Elena Savvidou | Eleftheria Sokratous | Emiddio Vasquez

24 Απριλίου – 24 Μαΐου 2026

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Απριλίου, 18:00–22:00

Χαιρετισμοί: 19:00

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Σάββατο: 10:00–20:00, Κυριακή: 10:00–18:00