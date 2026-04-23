Σε Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό ταξιδεύουν οι «Μεταφράσεις» σε σκηνοθεσία Patrick Myles

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 13:23

Συνεχίζονται οι παραστάσεις στη Λευκωσία της παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΘΟΚ Μεταφράσεις του σπουδαίου συγγραφέα του ιρλανδικού θεάτρου Μπράιαν Φρίηλ, σε σκηνοθεσία Patrick Myles. Η παραγωγή θα περιοδεύσει σε Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό.

Γραμμένο το 1980, το εμβληματικό έργο του Φρίηλ μας μεταφέρει στην Ιρλανδία του 1833, σε μια περίοδο ριζικών εξωτερικών και εσωτερικών ανακατατάξεων. Σε ένα υπαίθριο αγροτικό σχολείο στο Ντόνεγκαλ, μια μικρή κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρώτη βρετανική χαρτογράφηση της χώρας και τον εξαγγλισμό των ιρλανδικών τοπωνυμίων, αλλά και με την αντικατάσταση της παραδοσιακής εκπαίδευσης από το νέο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Καθώς ο τόπος μετονομάζεται και η ντόπια γλώσσα μετασχηματίζεται, όσα θεωρούνταν σταθερά και οικεία αρχίζουν να κλονίζονται, σηματοδοτώντας τη σταδιακή απώλεια της πολιτισμικής ταυτότητας και το βίωμα του ξεριζωμού.

Φωτογραφία: Αντώνης Φαρμακάς.

Μέσα από τη σύγκρουση παλαιών και νέων θεσμών, ο Φρίηλ φωτίζει την πολυπλοκότητα της γλώσσας ως φορέα ιστορικής μνήμης και συλλογικής εμπειρίας. Ο ίδιος έχει περιγράψει τις Μεταφράσεις ως «ένα έργο για τη γλώσσα», όμως η γλώσσα εδώ δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας: γίνεται πεδίο εξουσίας, παρεξήγησης, επιβολής και αντίστασης. Η χαρτογράφηση και η ονοματοδοσία δεν λειτουργούν ως ουδέτερες διοικητικές πράξεις, αλλά ως μηχανισμοί που επανακαθορίζουν τη σχέση μιας κοινότητας με τον τόπο της. Η γραφή του Φρίηλ, άλλοτε πικρή και τρυφερή, σκληρή και ευαίσθητη, και άλλοτε λυρική και χιουμοριστική, ξεδιπλώνει έναν στοχασμό για τη γλώσσα και τον πολιτισμικό χαρακτήρα ενός έθνους, με τις λέξεις να αποκαλύπτουν τα όρια, τα ρήγματα αλλά και τις δυνατότητες της επικοινωνίας.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Patrick Myles, ο οποίος υπογράφει και τη μετάφραση του έργου μαζί με τον συνεργάτη σκηνοθέτη του Ανδρέα Τσέλεπο, προσεγγίζει τον σφυγμό της εποχής με ρεαλιστική ακρίβεια, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα σύστημα αναφορών που γεφυρώνει την Ιρλανδία του 19ου αιώνα με την αποικιοκρατούμενη Κύπρο.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ανδρέας Τσέλεπος - Patrick Myles

Σκηνοθεσία: Patrick Myles

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Ανδρέας Τσέλεπος

Σκηνικά: Έλενα Τερέπεη

Κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Μουσική: Aoife Kavanagh

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Καραμπάτση

Παίζουν: Αλεξία Αλέξη, Graham Butler, Ανδρέας Δανιήλ, Nigel Hastings, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Γιώργος Μουαΐμης, Μιχάλης Μουστάκας, Ανδρέας Τσέλεπος

Πληροφορίες

Λευκωσία

Παραστάσεις: Μέχρι 12 Μαΐου 2026

Θέατρο: Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης», ΘΟΚ

Υπερτιτλισμένες παραστάσεις: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 (αγγλικά και τουρκικά) & Σάββατο 25 Απριλίου 2026 (ελληνικά)

Περιοδεία

Πάφος

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 20.30

Θέατρο: Μαρκίδειο Θέατρο

Λάρνακα

Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20.30



Θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος

Λεμεσός

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, 20.30

Θέατρο: Θέατρο Ριάλτο

Στην παράσταση γίνεται χρήση αρώματος τύρφης.

Υπερτιτλισμένη παράσταση στα αγγλικά και τουρκικά.

Τιμές εισιτηρίων: €15 | €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

Προπώληση εισιτηρίων για Λευκωσία, Λάρνακα & Πάφο

▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Για Λεμεσό

▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rialto.com.cy

▪Ταμείο Θεάτρου Ριάλτο, τηλ 77777745 (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-15:00 και τις μέρες των παραστάσεων 90 λεπτά πριν την έναρξη τους)