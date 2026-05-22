Φωτογραφική έκθεση του Eddy van Wessel για την Ουκρανία φιλοξενείται στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 15:11

Φωτογραφική έκθεση με τον βραβευμένο πολεμικό φωτορεπόρτερ Eddy van Wessel φιλοξενεί η Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό, μεταξύ 22 και 27 Μαΐου.

Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ολλανδίας αναφέρει ότι η έκθεση περιλαμβάνει μια συλλογή από 80 περίπου φωτογραφίες τις οποίες απαθανάτισε ο Ολλανδός φωτορεπόρτερ τα τελευταία 4 και πλέον χρόνια διασχίζοντας την πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

''Ο van Wessel θέλησε να καταγράψει τις πραγματικότητες, τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις και διάφορες άλλες διαστάσεις που είχε η ρωσική εισβολή κατά τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα. Οι μαρτυρίες του υπογραμμίζουν την ανάγκη για ρυρωπαϊκή συνεργασία και ενότητα έναντι απειλών κατά της διεθνούς τάξης πραγμάτων και του διεθνούς δικαίου'', αναφέρει η ανακοίνωση.

Η έκθεση συστήνεται για άτομα ηλικίας 14 χρόνων και άνω. Από τις 25 μέχρι και τις 27 Μαΐου, ο ίδιος ο Ολλανδός φωτογράφος θα βρίσκεται στην Κύπρο για να ξεναγήσει το κοινό στα εκθέματα του.

Οργανωμένα σύνολα θα έχουν επίσης της ευκαιρία να αποταθούν στην Πρεσβεία της Ολλανδίας για να ορίσουν ραντεβού για ξενάγηση από τον Ολλανδό φωτορεπόρτερ.