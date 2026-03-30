H έκθεση «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 10:09

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» ταξιδεύει στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» ταξιδεύει στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόσκληση και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Από τις 16 Μαρτίου 2026 παρουσιάζεται στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, στον χώρο του Gare Maritime, μια προσαρμοσμένη εκδοχή της έκθεσης, σε επιμέλεια του Δρα Γιάννη Τουμαζή και της Δήμητρας Ιγνατίου, με έμφαση στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

H έκθεση παρουσιάζει υλικό από τις πλούσιες αρχαιολογικές και αρχειακές συλλογές του ΠΙΤΚ, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), καθώς και ψηφιακά εκθέματα από τους Stable Dot (Στάθης Μήτσιος), , The Cyprus Institute, cloudy.works, Μαρία Λεωνίδου και Ρεβέκκα Στυλιανού, studio [lamarina], Treehouse Films, Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, CYENS Centre of Excellence, Στέφαν Προκοπίου, Σταυρούλα Γρηγορίου και Ιωάννα Χαραλάμπους. Συμπεριλαμβάνει επίσης έργα των Manuel Baud-Bovy και Αριστέας Τζάνου, Δημητράκη Γεροκώστα, Sholeh Zahraei και Kamil Saldun, Νίνας Ιακώβου, Nurtane Karagil, Τούλας Λιασή, Άγγελου Μακρίδη, Electra Megaw, Θεοδόση Πιερίδη και Πανίκκου Χρυσάνθου.

Η έκθεση «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» συνθέτει μια διαχρονική αποτίμηση της κυπριακής ταυτότητας, παρέχοντας χώρο για ερωτήματα, συζήτηση και αναστοχασμό. Μέσα από διαδραστικές και εμβυθιστικές εμπειρίες αναδεικνύονται ο υλικός πολιτισμός, το δομημένο περιβάλλον και ο φυσικός πλούτος, καθώς και η πολυδιάστατη ιστορική πορεία του νησιού. Εστιάζοντας στις έννοιες Χρόνος, Τόπος και Άνθρωπος, η έκθεση εισάγει τους επισκέπτες στην έννοια της κυπριακότητας μέσα από θεματικές διαδρομές που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Επισημαίνονται σχέσεις και αφηγήματα που προσεγγίζουν πτυχές της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας, οι οποίες καθόρισαν τον διαχρονικά σύνθετο αλλά ενιαίο κυπριακό πολιτισμικό χαρακτήρα. Τέλος, η έκθεση επικεντρώνεται στα δύσκολα χρόνια που σημάδεψαν την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, προβάλλοντας το μήνυμα της αδιαίρετης χωρικής της ενότητας και της διαχρονικής συνέχειας του νησιωτικού της χώρου.

Η έκθεση «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα» διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και παρουσιάζεται στις Βρυξέλλες σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί προσαρμοσμένη περιοδεύουσα εκδοχή της ομώνυμης έκθεσης που εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία τον Ιούλιο 2024.

Συντελεστές Έκθεσης:

Επιμέλεια: Δρ Γιάννης Τουμαζής και Δήμητρα Ιγνατίου

Σχεδιασμός: Stable dot (Στάθης Μήτσιος)

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Πόπη Πισσουρίου

Συντονισμός: Άντρεα Ορατίου

Παραγωγή: The Camassa Touch (Μανώλης Καμάσσα)

Τεχνική υποστήριξη: Φίλιος Φιλοκύπρου

Φωτογραφίες: Κυριάκος Χριστοδουλίδης

Διοργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (BoCCF), Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας – Μονάδα Επικοινωνίας και Δημόσιας Διπλωματίας, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ομάδα Εκδηλώσεων

