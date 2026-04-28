Χαμένες σελίδες της Καινής Διαθήκης ανακτήθηκαν μετά από 1.500 χρόνια

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 18:03

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης κατάφεραν να εντοπίσουν τα λόγια ενός χειρογράφου του 6ου αιώνα χάρη στη μέθοδο της «ghost imaging» (φασματικής απεικόνισης).

Μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνα, μοναχοί στη Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος αποσυναρμολογούσαν κατά διαστήματα ένα χειρόγραφο του 6ου αιώνα και επαναχρησιμοποιούσαν τις σελίδες του ως υλικό βιβλιοδεσίας και εσώφυλλα για άλλα κείμενα. Με την πάροδο του χρόνου, ο Κώδικας Η (Codex H) ουσιαστικά εξαφανίστηκε. Οι νέοι αυτοί τόμοι διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και μόνο χάρη στην επιμονή ενός οξυδερκούς Γάλλου μοναχού του 18ου αιώνα κατέστη δυνατό για τους σημερινούς ερευνητές να εντοπίσουν τα χαμένα φύλλα σε βιβλιοθήκες της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Γαλλίας.

Παρότι το γενικό περιεχόμενο του Κώδικα Η —που περιλαμβάνει αντίγραφο των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου— ήταν γνωστό, η διάταξη και η ακριβής διατύπωση του κειμένου θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μη ανακτήσιμες. Ωστόσο, μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης κατάφερε να ανακτήσει 42 μέχρι πρότινος χαμένες σελίδες από το σημαντικό αυτό πρώιμο χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης. Το εργαλείο που κατέστησε ορατή την ελληνική γραφή ηλικίας 1.500 ετών είναι η πολυφασματική απεικόνιση, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό ιχνών μελανιού που είναι σχεδόν αόρατα με γυμνό μάτι.

Η καθοριστική ανακάλυψη έγινε όταν η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή θεολογίας και βιβλικής κριτικής Garrick Allen, διαπίστωσε ότι το χειρόγραφο είχε κάποια στιγμή επαναμελανωθεί. Αυτό σήμαινε ότι χημικά στοιχεία του νέου μελανιού είχαν μεταφερθεί σε γειτονικά φύλλα, αφήνοντας τα λεγόμενα «φαντασματικά αποτυπώματα» (ghost impressions), τα οποία δημιουργούσαν καθρεφτισμένες εικόνες του αρχικού κειμένου.

«Πολυφασματική απεικόνιση και ραδιοχρονολόγηση πραγματοποιήθηκαν στον Κώδικα H. Φωτογραφία: ευγενική παραχώρηση του Δαμιανού Κασωτάκη.»

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικών Πρώιμων Χειρογράφων (EMEL), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πολυφασματική απεικόνιση για την επεξεργασία εικόνων των σωζόμενων σελίδων, ανακτώντας κείμενο που δεν υπάρχει πλέον φυσικά. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της ιστορικής ακρίβειας, συνεργάστηκαν με ειδικούς στο Παρίσι για τη διενέργεια ραδιοχρονολόγησης, επιβεβαιώνοντας ότι η περγαμηνή χρονολογείται στον 6ο αιώνα.

Αν και το κείμενο των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου είναι ήδη γνωστό, η εκδοχή που αποκαλύφθηκε μέσω της πολυφασματικής απεικόνισης παρουσιάζει διαφορετική οργάνωση σε σχέση με τις σύγχρονες εκδόσεις. Περιλαμβάνει την αρχαιότερη γνωστή χρήση του Ευθαλίου συστήματος, ενός πολύπλοκου μηχανισμού με προλόγους, καταλόγους κεφαλαίων και σημάνσεις παραπομπών, που βοηθούσε τον αναγνώστη να προσανατολιστεί πριν από την καθιέρωση σελίδων και ευρετηρίων. Επιπλέον, οι διορθώσεις και οι σημειώσεις αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι μοναχοί της Μεγίστης Λαύρας αλληλεπιδρούσαν με τα χειρόγραφα, τροποποιώντας τα με την πάροδο του χρόνου και όχι απλώς αντιγράφοντάς τα.

Παρότι σήμερα σώζονται μόνο αποσπασματικά τμήματα του Κώδικα Η, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το αρχικό χειρόγραφο ενδέχεται να περιλάμβανε εκατοντάδες σελίδες, πολλές από τις οποίες επαναχρησιμοποιήθηκαν καθώς φθείρονταν. Αν και Ευρωπαίοι συλλέκτες του 19ου αιώνα χαρακτήριζαν αυτή την πρακτική «βαρβαρική», συνέβαλε τελικά —έστω και ακούσια— στη διάσωση κειμένων όπως ο Κώδικας Η.

«Ο Κώδικας Η αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό τεκμήριο για την κατανόηση των χριστιανικών γραφών», δήλωσε ο Allen. «Το να ανακαλύπτουμε νέα στοιχεία —και μάλιστα σε τέτοια έκταση— για την αρχική του μορφή είναι πραγματικά κολοσσιαίο».

Πηγή: artnet.com