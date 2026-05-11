Ανασκαφή στη Μακούντα φέρνει στο φως προϊστορικό νεκροταφείο

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 15:10

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών της αρχαιολογικής αποστολής του North Carolina State University στην προϊστορική θέση Μακούντα–Βούλες/Μερσινούδια, στην Επαρχία Πάφου.

Η ανασκαφή διεξήχθη από τις 15 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2025, υπό τη διεύθυνση της Dr Kathlyn Grossman (North Carolina State University), σε συνεργασία με τους Dr Tate Paulette (North Carolina State University), Dr Lisa Graham (College of Southern Nevada) και Dr Andrew MacCarthy (College of Southern Nevada). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το National Science Foundation των Η.Π.Α., το North Carolina State University και το American Society for Overseas Research.

Η ανασκαφική περίοδος του 2025 έφερε στο φως τμήμα προϊστορικού νεκροταφείου, το οποίο είχε εντοπιστεί κατά την επιφανειακή έρευνα του Dr Darius Maliszewski. Οι τάφοι —ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ήδη ορατοί πριν από την έναρξη της ανασκαφής— βρίσκονται στην κορυφή ενός λόφου, κοντά στον χαλκολιθικό οικισμό, τμήμα του οποίου είχε ανασκαφεί από την ίδια αποστολή σε προηγούμενες περιόδους.

Η αποστολή ανέσκαψε δέκα τάφους λαξευτούς στον βράχο. Ορισμένοι είχαν διαταραχθεί κατά τους νεότερους χρόνους, ενώ άλλοι παρουσίαζαν μερική διάβρωση κατά μήκος της πλαγιάς.

Στο νεκροταφείο φαίνεται να κυριαρχούν τρεις τύποι τάφων:

κυκλικοί λάκκοι διαμέτρου περίπου 1 μ., λαξευτοί στον βράχο, με ελαφρά διεύρυνση στη βάση, κυκλικοί λάκκοι διαμέτρου περίπου 2 μ., επίσης λαξευτοί στον βράχο, με ελαφρά διεύρυνση στη βάση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρό πλευρικό θάλαμο (πιθανόν αποτέλεσμα ταφονομικών διεργασιών και όχι ανθρώπινης παρέμβασης), ένας ορθογώνιος λάκκος λαξευτός στον βράχο.

Όλοι οι τάφοι ήταν διαταραγμένοι και μόνο σε δύο εντοπίστηκαν κτερίσματα. Ο ένας περιείχε δεκάδες χάντρες από όστρεο, πικρόλιθο, φαγεντιανή και χαλαζία, ενώ ο άλλος περιείχε τμήμα ανθρώπινου σκελετού, δύο χάλκινες σπείρες και θραύσματα χάλκινου σύρματος. Με βάση τη μορφολογία των τάφων και τα ευρήματα, φαίνεται ότι οι περισσότεροι χρονολογούνται στη Χαλκολιθική περίοδο.

Στην περιοχή του νεκροταφείου τα επιφανειακά ευρήματα είναι περιορισμένα, σε αντίθεση με την περιοχή του οικισμού στη Μακούντα, όπου η επιφάνεια είναι πλούσια σε αρχαιολογικό υλικό. Εξαίρεση αποτελούν ένας μεγάλος τριπτήρας και ορισμένα κεραμικά θραύσματα που εντοπίστηκαν κοντά σε έναν από τους τάφους.

Η ανασκαφική έρευνα στο νεκροταφείο της Μακούντας προσθέτει νέα δεδομένα στη σύνθετη εικόνα των ταφικών πρακτικών της Χαλκολιθικής περιόδου στην Κύπρο. Παράλληλα, αναδεικνύει ομοιότητες αλλά και διαφορές με τα γνωστά νεκροταφεία της Σουσκιού, συμβάλλοντας στην κατανόηση της κοινωνικής οργάνωσης της προϊστορικής Κύπρου.

Χάντρες από φαγεντιανή, πικρόλιθο και χαλαζία από το νεκροταφείο στη θέση Μακούντα–Βούλες/Μερσινούδια