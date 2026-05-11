Σκωρία χαλκού της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου στην περιοχή Αλυκής Λάρνακας

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 18:10

Σκωρία χαλκού της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου εντόπισαν οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Αλυκής Λάρνακας κατά τη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου πεδίου 2025 του Προγράμματος Hala Sultan Tekke Hinterland Project.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η έρευνα διεξήχθη σε περίοδο τριών εβδομάδων κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2025 στο ευρύτερο τοπίο που περιβάλλει το αστικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, Hala Sultan Tekke στην Επαρχία Λάρνακας. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2021, διευθύνεται από τον Καθ. Dr. Ralf Vandam, τον Dr. Jan Coenaerts και την Καθ. Karin Nys (Vrije Universiteit Brussel), σε συνεργασία με διεθνείς συνεργάτες.

Σημειώνεται ότι η περίοδος έρευνας συνδύασε συστηματική αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωφυσικής διασκόπησης. Στόχος ήταν η καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης των οικισμών, της χρήσης γης και των ζωνών δραστηριότητας στην περιοχή της Λάρνακας, προστίθεται.

«Η αρχαιολογική έρευνα κατέγραψε επιφανειακό υλικό σε ολόκληρο το τοπίο της Αλυκής Λάρνακας καθώς και στην περιοχή των Πυργών. Η έρευνα συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση της χρονολόγησης καθώς και στην ερμηνεία της χρήσης γνωστών θέσεων αλλά και στον εντοπισμό νέων περιοχών για περαιτέρω διερεύνηση», αναφέρεται.

«Προηγούμενες εργασίες πεδίου στα Πυργά κατέγραψαν πολυάριθμους σωρούς σκωρίας χαλκού. Ιδιαίτερα πυκνές συγκεντρώσεις υλικού της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου καταγράφηκαν σε διάφορες θέσεις κοντά στους σωρούς σκωρίας χαλκού, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός παραγωγικού τοπίου της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου», επισημαίνεται.

Το 2024 πραγματοποιήθηκε έρευνα με γεωραντάρ (ground-penetrating radar) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Α. Σαρρή.

Το 2025 πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας μαγνητομετρική έρευνα που κάλυψε περίπου 8.000 τ.μ. από τον Dr. I. Medarić (University of Ljubljana / University of Zurich). Η μαγνητομετρική έρευνα υψηλής ανάλυσης αποκάλυψε ένα σύνθετο μοτίβο ανωμαλιών στο υπέδαφος, συμπεριλαμβανομένων γραμμικών χαρακτηριστικών, συστάδων ζωνών με έντονο μαγνητισμό και χωρικά οργανωμένων συγκεντρώσεων που υποδηλώνουν ανθρωπογενή δραστηριότητα. «Ορισμένες ανωμαλίες είναι συμβατές με χαρακτηριστικά που ενδέχεται να σχετίζονται με μεταλλουργικές εγκαταστάσεις, αποθέσεις σκωρίας και σχετικές υποδομές, ενώ άλλες μπορεί να αντανακλούν γεωλογικούς σχηματισμούς που είναι χαρακτηριστικοί της ευρύτερης περιοχής», προστίθεται.

«Τα αποτελέσματα της περιόδου πεδίου του 2025 συμβάλλουν σημαντικά στη χωρική κατανόηση των ζωνών δραστηριότητας στην ενδοχώρα του Hala Sultan Tekke και παρέχουν μια ισχυρή βάση για μελλοντικές στοχευμένες ανασκαφές και διεπιστημονική έρευνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

