Παρέμβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 10:02

Πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Μαΐου 2026 η 14η Συνάντηση της Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης της Unesco του 1970 για τα Μέσα Παρεμπόδισης και Πρόληψης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας των Πολιτιστικών αγαθών, και στις 20-22 Μαΐου η 25η Συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προώθηση της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης ή την Αποκατάστασή τους σε περίπτωση Παράνομης Ιδιοποίησης (ICPRCP), στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Η Κύπρος συμμετείχε ως Παρατηρητής (Observer) στις πιο πάνω συναντήσεις, εκπροσωπούμενη από την κα Ευθυμία Άλφα, Αρχαιολογική Λειτουργό Α’ του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην UNESCO.

Στην ημερήσια διάταξη της Συνάντησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής περιλαμβανόταν και το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, ζήτημα στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Κατά την τοποθέτηση της Κύπρου υπογραμμίστηκε ότι η επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αποτελεί ηθική, πολιτιστική, ιστορική και νομική αναγκαιότητα. Η κράτησή τους από το Βρετανικό Μουσείο διαιωνίζει μια αποικιοκρατική αδικία, ενώ η επιστροφή τους υποστηρίζεται από την διεθνή κοινότητα.

Επίσης, τονίστηκε ότι τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού και οντολογικού τους χώρου και η αφαίρεσή τους αποτελεί ανοικτή πληγή σε ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επισημάνθηκε ότι μετά από δεκαετίες προσπαθειών των ελληνικών αρχών, διμερών συζητήσεων, αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την κατασκευή του Μουσείου Ακρόπολης – που αποτελεί ένα μουσείο παγκόσμιας πρόσβασης σχεδιασμένο για να φιλοξενεί τα γλυπτά του Παρθενώνα με θέα τον Ιερό Βράχο – θα πρέπει επιτέλους τα γλυπτά να επιστρέψουν, ώστε όλοι να μπορούν να απολαμβάνουν, να εκτιμούν και να μελετούν αυτά τα αριστουργήματα στον χώρο προέλευσής τους, την Αθήνα.

Η Κύπρος προχώρησε επίσης με τοποθετήσεις και σε πολλά άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως τη σύνδεση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικής ταυτότητας και πολιτιστικών δικαιωμάτων, τη σημασία της αναθεώρησης του διεθνούς κώδικα δεοντολογίας των εμπόρων τέχνης και ιδιαίτερα τη σημασία εξάσκησης δέουσας επιμέλειας σε σχέση με την αγορά και πώληση πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, έγιναν τοποθετήσεις σχετικά με την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρότερου πλαισίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει χαθεί ως αποτέλεσμα αποικιακής ή ξένης κατοχής.