Γαλλικό δημοσίευμα για έκκληση UNESCO σε Ελλάδα - ΗΒ για Μάρμαρα του Παρθενώνα

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 08:52

Σε δημοσίευμα της υπό τον τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα», η γαλλική ηλεκτρονική εφημερίδα "Le Petit Journal" υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι η διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO, που είναι αρμόδια για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, η οποία κάλεσε την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους για το θέμα αυτό.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η νέα αυτή τοποθέτηση της UNESCO «συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα, η οποία διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την οριστική επιστροφή των τμημάτων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία».

Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι οι ελληνικές αρχές υπερασπίστηκαν ενώπιον της UNESCO τη σταθερή τους θέση ότι κανένα έγκυρο οθωμανικό έγγραφο δεν αποδεικνύει τη νομιμότητα της μεταφοράς των Μαρμάρων στο Λονδίνο και ότι αυτά αποτελούν ένα αδιαίρετο καλλιτεχνικό σύνολο, άρρηκτα συνδεδεμένο με το μνημείο της Ακρόπολης.

Η γαλλική εφημερίδα σημειώνει ότι απέναντι στα εν λόγω επιχειρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την παραδοσιακή του θέση, δηλαδή ότι η απόκτηση τους ήταν νόμιμη και υπενθύμισε ότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο περιορίζει κάθε μόνιμη επιστροφή αντικειμένων από τις εθνικές συλλογές.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα, το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται υπέρ της Ελλάδας. Πολλά κράτη-μέλη της επιτροπής της UNESCO - μεταξύ των οποίων Ιταλία, Βραζιλία, Αίγυπτος και Κίνα - στήριξαν το ελληνικό αίτημα, ενώ παρέμβαση έκανε και η Τουρκία, αμφισβητώντας την ύπαρξη του οθωμανικού εγγράφου που προβάλλεται για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των Μαρμάρων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συζήτηση πλέον υπερβαίνει το αυστηρά ελληνοβρετανικό πλαίσιο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές κίνημα επανεξέτασης συλλογών που αποκτήθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, υπογραμμίζοντας ότι η UNESCO θεωρεί τη συγκεκριμένη διαφορά ως μείζον διακρατικό ζήτημα που αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

(ΚΥΠΕ/ΜΣ/ΗΦ)