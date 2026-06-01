Επαναπατρίστηκαν 48 κυπριακές αρχαιότητες από την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε 01.06.2026 21:52

Σημαντική εξέλιξη για την προστασία και αποκατάσταση της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ο επαναπατρισμός 48 κυπριακών αρχαιοτήτων από την Ελλάδα, οι οποίες παραδόθηκαν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Κυπριακό Μουσείο στο πλαίσιο επίσημης τελετής.

Τις αρχαιότητες παρέλαβε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου από την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για αγγεία και ασβεστολιθικά ειδώλια που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως και τη Μεσαιωνική περίοδο.

Τα αντικείμενα είχαν αποκτηθεί στην Κύπρο κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 και βρίσκονταν έκτοτε σε ιδιωτική συλλογή στην Ελλάδα. Μετά τον θάνατο του συλλέκτη, οι κληρονόμοι του παρέδωσαν οικειοθελώς τις αρχαιότητες στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους.

Σε δηλώσεις της η Δρ Κασσιανίδου ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας που πάντα στηρίζει ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε βοηθά την Κύπρο, και τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, για την καθοριστική συμβολή τους στην επιστροφή των αρχαιοτήτων αυτών στην Κύπρο. Ευχαρίστησε, επίσης, τους κληρονόμους του συλλέκτη, που διαφύλαξαν και παρέδωσαν οικειοθελώς τις αρχαιότητες στις αρμόδιες αρχές. Η κα Υφυπουργός υπογράμμισε ότι: «Η επιστροφή των αρχαιοτήτων αυτών δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας, ή ένα ακόμα τμήμα της διμερούς συμφωνίας που υπογράψαμε με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας πριν από ενάμιση χρόνο και που υλοποιούμε με πολλούς τρόπους. Αποτελεί κυρίως ένα απτό παράδειγμα του πως υλοποιείται στην πράξη η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαιώματος των κοινωνιών να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους με την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητά τους». Πρόσθεσε δε ότι «για χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Και οι δύο χώρες διαθέτουν πολιτιστική κληρονομιά ανεκτίμητης αξίας. Και οι δύο έχουν βιώσει, με διαφορετικούς τρόπους και σε άλλες εποχές, την απώλεια και την αποστέρηση, και διεκδικούν την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την προσπάθεια να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη και τις ρίζες μας».

Από την πλευρά της η κα Μενδώνη ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά, η Ελληνική Δημοκρατία επιστρέφει στην Κύπρο 48 αρχαιότητες κυπριακού πολιτισμού. Η Ελλάδα, η οποία πρωτοστατεί στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την παράνομη διακίνηση, επιστρέφει, με βάση τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 και τη διμερή συμφωνία που έχουμε υπογράψει 1,5 χρόνο πριν με την Υφυπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις 48 αρχαιότητες στον τόπο που γεννήθηκαν». Η κα Μενδώνη συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, έχουν υποστεί λεηλασίες της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι δύο χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η πραγματική προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε διεθνές επίπεδο συνεπάγεται τη συνεργασία, την αλληλοκατανόηση και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των λαών».