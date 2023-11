Στο συμβούλιο του ICCROM η Κύπρος με την εκλογή της Δρ Ανθή Καλδέλη

«Αναβαθμίζεται η εμπλοκή ΚΔ σε διεθνείς οργανισμούς για πολιτιστική κληρονομιά» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Υφ. Πολιτισμού

Σημαντική χαρακτήρισε την εκλογή της Κύπρου στο συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης για τη Διαφύλαξη και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - ICCROM) η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Η Υφυπουργός αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της, ότι η εκλογή της Κύπρου στο συμβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για αναβαθμισμένη εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς και fora για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υποψηφιότητα της Κύπρου έλαβε την υποστήριξη 55 κρατών κατατάσσοντας μας στην πολύ τιμητική πέμπτη θέση από σύνολο 23 υποψηφίων κρατών για τις 14 θέσεις του συμβουλίου.

Το ICCROM είναι διακυβερνητικός οργανισμός, ένας από τους σημαντικότερους διεθνώς για την προώθηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με υψηλού επιπέδου αντιπροσώπευση από τεχνοκράτες, επιστήμονες, συντηρητές, μουσειολόγους και άλλους επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο της μελέτης, διαχείρισης και προώθησης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Κύπρος είναι μέλος του ICCROM από το 1963 και είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη.

«Η συμμετοχή της Κύπρου στο συμβούλιο του οργανισμού θα αποτελέσει εφαλτήριο για ενεργητικότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς συνεργασίες πολυεπιστημονικού χαρακτήρα και πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής για τη διαχείριση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς", ανέφερε η Υφυπουργός.

Η Δρ Κασσιανίδου συνεχάρη και ευχαρίστησε την αρχαιολογική λειτουργό του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ Ανθή Καλδέλη για την εκλογή της στο συμβούλιο του ICCROM, ενώ ευχαρίστησε και το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα το Τμήμα Πολυμερών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών και την Πρεσβεία στο Παρίσι για την υποστήριξη στην κυπριακή υποψηφιότητα.