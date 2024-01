Νέο Κυπριακό Μουσείο | Αιτήματα για παράταση στην κατασκευή του έργου ένεκα απρόβλεπτων συνθηκών

Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Πολιτισμού – Νέο Κυπριακό Μουσείο Εργοτάξιο του Νέου Κυπριακού Μουσείου, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης και η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου επισκέπτονται το εργοτάξιο του Νέου Κυπριακού Μουσείου. // Transport Minister, Culture Deputy Minister – New Cyprus Museum Construction Site of the New Cyprus Museum, Lefkosia, Cyprus The Minister of Transport, Communications and Works, Mr Alexis Vafeades, and the Deputy Minister of Culture, Dr Vasiliki Kassianidou, visit the construction site of the New Cyprus Museum.